La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) informó, tras la realización del sorteo de los grupos este viernes, los días, sedes y horarios de cada partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad estadounidense de Washington, el ente regulador del fútbol mundial sorteó los 12 grupos del próximo Mundial. El partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio de 2026 a las 16 horas, donde el anfitrión México enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca, con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la Selección argentina irá a defender el título de campeón en esta edición e iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, enfrentando a Argelia. En el segundo encuentro, jugará ante Austria el lunes 22 a las 14 horas en Dallas, misma ciudad donde cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23 horas.

Fixture completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Jueves, 11 de junio

16:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Azteca, Ciudad de México.

23:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara, México.

Viernes, 12 de junio

16:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium, Canadá

22:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

Sábado, 13 de junio 2026

19:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver, Canadá.

22:00 Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Stadium, Estados Unidos.

16:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

20:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium, Estados Unidos.

17:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium, Estados Unidos.

23:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey, México.

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium, Estados Unidos.

16:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

22:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium, Estados Unidos.

Martes, 16 de junio 2026

16:00 Francia vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Stadium, Estados Unidos.

19:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium, Estados Unidos.

22:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium, Estados Unidos.

01:00 Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Miércoles, 17 de junio 2026

17:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium, Canadá.

20:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium, Estados Unidos.

14:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium, Estados Unidos.

23:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Azteca, México.

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium, Estados Unidos

16:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

19:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver, Canadá

22:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara, México.

Viernes, 19 de junio 2026

22:00 Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

19:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

16:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium, Estados Unidos.

Sábado, 20 de junio 2026

17:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium, Canadá.

21:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium, Estados Unidos.

14:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey, México.

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium, Estados Unidos

16:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

22:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver, Canadá.

Lunes, 22 de junio 2026

18:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium, Estados Unidos

21:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

14:00 Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium, Estados Unidos.

00:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Martes, 23 de junio 2026

17:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium, Estados Unidos.

20:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium, Canadá

14:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium, Estados Unidos

23:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara, México.

Miércoles, 24 de junio 2026

19:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium, Estados Unidos.

16:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver, Canadá.

16:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium, Estados Unidos.

22:00 Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Azteca, México.

22:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey, México.

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

17:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium, Estados Unidos.

20:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium, Estados Unidos.

20:00 Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium, Estados Unidos.

23:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

23:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium, Estados Unidos.

16:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium, Canadá,

00:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium, Estados Unidos.

00:00 Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver, Canadá.

21:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium, Estados Unidos.

21:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara, México.

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - Nueva York Stadium, Estados Unidos.

18:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

23:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium, Estados Unidos.

23:00 Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium, Estados Unidos.

20:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium, Estados Unidos.

20:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium, Estados Unidos.

Dieciseisavos de final

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 2º Grupo A vs 2º Grupo B - Los Angeles Stadium, Estados Unidos. (Partido 73)

Lunes, 29 de junio 2026

16:00 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium, Estados Unidos. (Partido 74)

19:00 – 1º Grupo F vs 2º Grupo C - Estadio Monterrey, México (Partido 75)

13:00 – 1º Grupo C vs 2º Grupo F - Houston Stadium, Estados Unidos. (Partido 76)

Martes, 30 de junio 2026

16:00 – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H - Nueva York Stadium, Estados Unidos. (Partido 77)

13:00 – 2º Grupo E vs 2º Grupo I - Dallas Stadium, Estados Unidos. (Partido 78)

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca, México. (Partido 79)

22:00 – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium, Estados Unidos. (Partido 80)

16:00 – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos. (Partido 81)

19:00 – 1º Grupo H vs 2º Grupo J - Los Angeles Stadium, Estados Unidos. (Partido 82)

Jueves, 2 de julio 2026

19:00 – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium, Estados Unidos. (Partido 83)

16:00 – 2º Grupo K vs 2º Grupo L - Toronto Stadium, Canadá. (Partido 84)

19:00 – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver, Canadá. (Partido 85)

Viernes, 3 de julio 2026

16:00 – 1º Grupo J vs 2º Grupo H - Miami Stadium, Estados Unidos. (Partido 86)

22:00 – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium, Estados Unidos. (Partido 87)

19:00 – 2º Grupo D vs 2º Grupo G - Dallas Stadium, Estados Unidos. (Partido 88)

Octavos de Final

Sábado, 4 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 74 vs Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium, Estados Unidos. (Partido 89)

19:00 – Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 - Houston Stadium, Estados Unidos. (Partido 90)

Domingo, 5 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 76 vs Ganador partido 78 - Nueva York Stadium, Estados Unidos (Partido 91)

19:00 – Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 - Estadio Azteca, México. (Partido 92)

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 - Ganador partido 83 vs Ganador partido 84 - Dallas Stadium, Estados Unidos (Partido 93)

19:00 - Ganador partido 81 vs Ganador partido 82 - Seattle Stadium, Estados Unidos (Partido 94)

Martes, 7 de julio 2026

16:00 Ganador partido 86 vs Ganador partido 88 - Atlanta Stadium, Estados Unidos (Partido 95)

19:00 Ganador partido 85 vs Ganador partido 87 - BC Place Vancouver, Canadá (Partido 96)

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 89 vs Ganador partido 90 - Boston Stadium, Estados Unidos (Partido 97)

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 93 vs Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium, Estados Unidos (Partido 98)

Sábado, 11 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 91 vs Ganador partido 92 - Miami Stadium, Estados Unidos (Partido 99)

19:00 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium, Estados Unidos (Partido 100)

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 97 vs Ganador partido 98 - Dallas Stadium, Estados Unidos (Partido 101)

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 99 vs Ganador partido 100 - Atlanta Stadium, Estados Unidos (Partido 102)

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 - Miami Stadium, Estados Unidos.

Final

Domingo, 19 de julio 2026__IP__

16:00 Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 - Nueva York Stadium, Estados Unidos.