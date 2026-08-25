La noche del lunes 24 de agosto en Gran Hermano Generación Dorada tenía un final cantado desde días antes. Las semanas de convivencia habían dejado una grieta demasiado profunda entre dos participantes, y el público sabía que el mano a mano de la 27° gala de eliminación iba a ser uno de los más cargados de historia de la edición. Dos mujeres que hicieron historia en distintos momentos del reality de Telefe quedaron frente a frente, y solo una podía seguir.

Pero antes de llegar al versus, la gala tuvo su propio recorrido. El conductor Santiago del Moro fue liberando participantes de la placa de a uno, con los porcentajes que el voto telefónico había ido acumulando. La primera en quedar a salvo fue Luana Fernández, con apenas el 0,1% de los votos. Tras ella, Mariela Prieto salió con el 0,3%. El turno de Pincoya llegó después, con el 0,7%, y cerró esa primera ronda Yipio, que se salvó con el 1,3%.

Con cada nombre leído, la tensión en la casa fue subiendo de temperatura. Porque lo que se venía no era una eliminación más. Quedaban dos participantes en placa, y entre ellas había una historia acumulada de semanas: acusaciones cruzadas, gritos, un episodio con presuntos escupitajos y una escalada de conflictos que había obligado más de una vez a la producción a estar atenta. Tamara Paganini y Solange Abraham iban a definir quién se quedaba y quién se iba.

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La semana previa al versus había sido un anticipo de lo que estaba por resolverse. Paganini protagonizó fuertes cruces con Sol, con Pincoya y con Danelik Galazán en una seguidilla de enfrentamientos que incluyó insultos directos y provocaciones de ida y vuelta. En uno de esos intercambios, Tamara le dijo a Sol sin rodeos: “Estoy disfrutando mis últimos días en la casa, diciéndote que sos patética”. La propia Paganini había anticipado su salida en voz alta, como si ya hubiera asumido el resultado.

Del otro lado, Abraham no se quedó callada. En el tramo final de una de las discusiones más largas de la semana, Sol le dijo a su compañera: “Te felicito Tamara por tu gran paso por Gran Hermano, sobre todo jugaste mucho, armaste muchísimas estrategias y encima de todo demostraste ser esto”. La frase cerró un intercambio que había empezado con insultos y terminó con la ironía como último recurso.

El resultado del mano a mano fue ajustado: Tamara Paganini recibió el 51,1% de los votos del público, frente al 48,9% que obtuvo Solange Abraham. Una diferencia de 2,2 puntos porcentuales que le puso fin a la segunda experiencia de “La India” en la casa más famosa del país. Con su salida, también se fue su visita, Nazareno Pompei.

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La reacción dentro de la casa fue heterogénea. Varios participantes festejaron ante las cámaras y agradecieron al público por el resultado. Otros se mostraron conmovidos durante la despedida, tras 147 días de convivencia. La propia Tamara, que había dicho que quería irse, recibió la noticia sin drama aparente.

El número cierra un recorrido muy distinto al de su primera participación. En Gran Hermano 1 (2001), Paganini fue subcampeona tras 112 días de encierro; en esta edición Generación Dorada quedó en el octavo lugar después de 147 días. Abraham, en tanto, llegó a cinco versus superados, lo que la convierte en la participante con más manos a mano ganados de la temporada.