La Selección Argentina ya tiene en mente el choque frente a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, que será este martes a las 20. Con Lionel Messi marginado por una sobrecarga muscular, Lionel Scaloni perfila una formación con nombres que combinan experiencia y frescura.

El “Dibu” Martínez estará en el arco, una fija que transmite seguridad desde el fondo. La defensa abre incógnitas: por derecha pelean Nahuel Molina y Gonzalo Montiel; en el centro se mantienen Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi, mientras que Nicolás Tagliafico completa por izquierda.

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes son inamovibles, y el tercer lugar se lo disputan Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios. Esa zona, clave para la presión y la generación de juego, tendrá el termómetro de los volantes que mejor se adapten al ritmo del partido.

El ataque ofrece variantes y novedades. Nicolás Paz, la joven promesa del Como 1907, asoma como titular, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque no se descarta la aparición de Giuliano Simeone desde el arranque. Además, Nicolás González aporta dinámica y gol desde la banda.

Scaloni prueba, combina y busca respuestas. Con la clasificación ya asegurada, el duelo en Quito se convierte en una oportunidad para darle rodaje a jugadores que piden pista y empezar a imaginar el recambio generacional.

Nico Paz se perfila como posible titular ante Ecuador.

La formación Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González.

Puede interesarte

El posible once de Ecuador vs. Argentina

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.