Eliminatorias Sudamericanas
Con experiencia atrás y juventud adelante, Argentina prepara equipo para Ecuador
Sin Messi, Scaloni apuesta por variantes en la última fecha rumbo al Mundial 2026.
La Selección Argentina ya tiene en mente el choque frente a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, que será este martes a las 20. Con Lionel Messi marginado por una sobrecarga muscular, Lionel Scaloni perfila una formación con nombres que combinan experiencia y frescura.
El “Dibu” Martínez estará en el arco, una fija que transmite seguridad desde el fondo. La defensa abre incógnitas: por derecha pelean Nahuel Molina y Gonzalo Montiel; en el centro se mantienen Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi, mientras que Nicolás Tagliafico completa por izquierda.
En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes son inamovibles, y el tercer lugar se lo disputan Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios. Esa zona, clave para la presión y la generación de juego, tendrá el termómetro de los volantes que mejor se adapten al ritmo del partido.
El ataque ofrece variantes y novedades. Nicolás Paz, la joven promesa del Como 1907, asoma como titular, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aunque no se descarta la aparición de Giuliano Simeone desde el arranque. Además, Nicolás González aporta dinámica y gol desde la banda.
Scaloni prueba, combina y busca respuestas. Con la clasificación ya asegurada, el duelo en Quito se convierte en una oportunidad para darle rodaje a jugadores que piden pista y empezar a imaginar el recambio generacional.
La formación Argentina vs. Ecuador
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González.
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El posible once de Ecuador vs. Argentina
Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
- Hora: 20
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil