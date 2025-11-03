La agenda del comercio electrónico en Argentina ya tiene marcado su próximo gran evento: el Cyber Monday 2025.

Esta edición especial de descuentos online se celebra desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre. Durante estas 72 horas, los consumidores podrán acceder a promociones exclusivas en miles de productos de las principales tiendas virtuales del país.

Este evento se consolida como una de las mejores oportunidades del año para que los argentinos realicen compras estratégicas.

Las empresas participantes prepararon una amplia variedad de beneficios, ideales tanto para adelantar las compras navideñas como para adquirir artículos de alto valor, como tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar, a precios más accesibles.

Para esta edición, las expectativas están puestas en los descuentos especiales y las facilidades de financiación. Las tiendas no solo prometen rebajas sustanciales, sino que también ofrecerán beneficios clave en colaboración con bancos y billeteras virtuales, incluyendo la posibilidad de comprar con cuotas sin interés.

Además, los organizadores han puesto énfasis en la logística y la atención al cliente, reforzando sus sistemas para gestionar la alta demanda y garantizar envíos rápidos y eficientes.

Puede interesarte

La expectativa por el Cyber Monday también se refleja en el comportamiento de búsqueda: más de 20 millones de usuarios participarán del evento y la investigación previa se concentra en regalos y viajes, según los datos compilados sobre la campaña poselectoral.

Una parte importante de las consultas se volcó a productos de línea blanca, electrónica, indumentaria y hogar; términos como "microondas", "cama king" y "Smart TV" aumentaron entre las búsquedas en octubre.

Las promociones incluirán cuotas sin interés y reintegros: bancos y plataformas anunciaron planes como 18 cuotas sin interés en puntos seleccionados o beneficios que combinan reintegros y cuotas extendidas.