Esta vez, la emisión empezó con un número en el que se repasaron varios hitos de la música argentina.

“Bienvenidos, miren lo que es este estudio, lleno de gente” exclamó Florencia Peña, la flamante conductora del ciclo, que luego expresó: “La rompieron, ya arrancaron rompiéndola. Estoy muy contenta de estar acá, siento que la vamos a pasar hermoso, lleno de alegrías, llenos de picanteces, de gente que viene a darlo todo. Quiero agradecerle muchísimo a Marcelo que me haya convocado para ser la conductora de este formato, gracias Marcelo por confiar en mí. Gracias América, les agradezco mucho la oportunidad, gracias al Chato y a todos. Estoy feliz de estar acá”.

La llegada de los jurados

Luego de ese discurso inicial, la conductora agregó: “Sin los jurados, no tenemos certamen. Como este es un Cantando concentrado, vamos a tener muchas sorpresas, van a pasar cosas raras, estén atentos porque todo va a cambiar continuamente”. Y dicho eso, Peña presentó con muchos elogios a Nacha Guevara, quien dijo: “Hace nueve días me hice una intervención. No estoy al 100%, pero estoy dispuesta a divertirme, a entender que esto es un juego, y a hacerle pasar un momento agradable a la gente. Vengo sin prejuicios, lo que sucede aquí, y ahora”.

Más adelante, Peña aseguró sobre el siguiente jurado: “Creo que no tuvimos un buen verano, pero pienso que vamos a tener una buena primavera”, y dicho eso entró Flavio Mendoza. Al momento de hablar, el coreógrafo apuntó: “Es que a mí la comedia musical un poco me torra, pero no la que vos hacés. A mi presentación le pusiste menos ganas que a la de Nacha. Como jurado titular este es mi primer Cantando, estoy medio con hacha, pero me quiero divertir. Si vienen a cantar y nada más, que se vayan despidiendo porque me aburre”.

“¿Me dejará decir buenas noches América?”, aseguró entre risas la conductora, para ver si Marcelo Tinelli se encontraba en el piso, pero no obtuvo respuesta. Y en referencia a la siguiente jurado, ella se preguntó si fue o no al conservatorio, y dicho eso le dio la bienvenida a Milett Figueroa. La artista peruana comentó en ese momento: “Qué felicidad estar pisando esta pista, vengo a divertirme, a disfrutar. Vamos a descubrir bastantes talentos. Vengo tranquilita”. Marcelo Tinelli, que en ese momento apareció en el estudio, se sumó y aseguró: “¡Muy buen arranque, me encantó!”, y sobre Peña, Tinelli consideró: “La tenés atada como conductora. Fuiste una excelente jurado también, sabés lo que pienso de vos”.

El último jurado en ingresar fue Marcelo Polino, que subrayó sobre su rol: “Soy el más antiguo. Por lo que fui viendo en la previa, creo que va a haber mucho disgusto este año, traje una bolsa de ceros. Y este año tengo una empresa que se llama Expedientes Polino, con todo un equipo que está trabajando a disposición de este show”.

Cachete” Sierra la tuvo difícil

Presentados todos los especialistas, llegó la instancia de comenzar con los participantes, y el encargado de romper el hielo fue Agustín “Cachete” Sierra. “Hoy es su cumple”, anunció Peña, y el actor comentó: “Es muy lindo volver acá, este lugar me hizo muy feliz, y agradecido a todo el público que me sacó campeón”. Y sin más preámbulo, “Cachete” junto a Marcia Rubido entonaron “Dance Crip” de Trueno, ante la perturbada mirada de los jurados. En la devolución, Nacha sentenció: “Por ser los primeros, los felicito. A vos Cachete te viene bien esta música, porque no hay que cantar, pero así y todo te tropezaste” (5).

Mendoza en su turno destacó que el comienzo fue “tibio” (voto secreto), a la vez que Milett expresó: “No me gustó el tema para su presentación, no los lució, la coach no los defendió con este tema. Sentí que fue como un ensayo, pero me encanta la voz” (4). En el cierre, Polino no se mostró muy convencido (2), y le preguntó a Sierra si estaba saliendo con Emilia Attias, pero él contestó: “No, no salgo con Emilia Attias, no hay nada más que amistad”.

Coti Romero desafinó, y una Josefina Pouso para el olvido

En segundo lugar, Coti Romero se presentó para interpretar “Un beso en Madrid”, y Nacha apuntó: “Lo único que no se puede tolerar en alguien que cante, es que sea desafinada. Y vos no lo sos, pero hubo un momento que no salió, hay que trabajarlo más. Seguí trabajando, pero podés llegar a cantar en algún momento. Bastante bien para ser la primera vez” (6). Flavio Mendoza comentó que Coti “tiene madera que se puede trabajar” (voto secreto), mientras que Milett la felicitó aunque con un puntaje bajo (5). Por último, Polino cerró con un cuatro.

Josefina Pouso fue la encargada de cerrar la noche, y la periodista contó que a pesar de tener un pólipo en las cuerdas vocales, “lo iba a dar todo”, y con ese ímpetu entonó “Paisaje”. Al momento de puntuar, Guevara aseguró: “Qué feo todo. No pegaron una nota, y eso es un problema serio. Horrible” (1). En la misma línea, Flavio agregó: “Fue raro, aparte es un tema que está bueno, y acá no funcionó”, y Milett consideró que “hubo alegría, aunque no congeniaron las voces, e importa mucho lo que le entregas al público” (3). Al final, Marcelo Polino concluyó: “Fue todo raro desde el comienzo, era como una cumbia lírica, como una vecina que cantaba a destiempo mientras trapeaba la casa. Un disgusto, el primer cero del año”.

En un momento de la velada, Flor Peña invitó al centro del estudio a su marido, Ramiro Ponce de León, quien le dijo: “Te veo impresionante, muy linda, como pez en el agua”. Y antes de cerrar la noche, llegó listo para cantar Walter “Alfa” Santiago, pero en esa instancia la conductora dio por concluida la emisión, ante el divertido reclamo del ex Gran Hermano, que quería cantar en la pista del show.

El rating del debut

Con respecto al encendido de la noche, el Cantando 2024 comenzó con un valor de 3.9. A los pocos minutos, el rating permaneció en el orden de los 4.6, con un pico que llegó a cinco puntos.