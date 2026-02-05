Masterchef Celebrity hizo sus versiones de "Romeo & Julieta" con la dirección de Nico Vázquez

Hubo besos, llantos y gritos con las parejas de La Reini, Emilia Attias, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez.

Nico Vázquez fue el gran invitado del programa 77 de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26 para estar a cargo de la dirección y guiar así a los actores de la humilde -muy humilde- versión de Romeo & Julieta que tuvieron que hacer los participantes.

Antes de que ingresara el artista que protagoniza Rocky en la avenida Corrientes y al hablar de Romeo & Julieta, Maxi López y Wanda Nara recuerdan que estuvieron juntos en Verona, ciudad de Italia que es escenario de la icónica obra de William Shakespeare. “No nos trajo tanta suerte ese viaje, espero que no te pase lo mismo en el programa”, le dijo la conductora a su ex.

“A ella le fue bien, a mí me trajo mala suerte”, contestó López para devolverle el palo a la conductora de Telefe. Luego de esas chicanas, ocurrió el ingreso de Nico al estudio de Masterchef.

Sofi “La Reini” Gonet, por tener un beneficio gracias a su medalla de la semana pasada, designó las parejas que además de cocinar juntas iban a tener que encarnar a Romeo y Julieta.

Nico asesoró a quizás el peor elenco que tuvo en su vida por la dispersión que provocan las cocinas de Masterchef Celebrity y luego tuvo que ponerles puntaje junto con Donato, Betular y Martitegui. El actor además sufrió el pedido de Wanda para que sea convocada como actriz, ya que ella dice de sí misma que “es muy buena”. “Siento que no estoy aprovechada en este país”, sostuvo la conductora.

Reini y Emilia se besaron en su puesta en escena; mientras que Joaqui y Susana aprovecharon más los espacios y fueron la pareja más destacada. Por otro lado, la actuación de Maxi y Miguel quedó perdida debajo del llamativo tono de voz que decidió utilizar el exfutbolista para hacer de Julieta.

Con 39 puntos, Joaqui y Susana fueron la pareja ganadora y obtuvieron el beneficio de poder ir al mercado con el asesoramiento y la compañía de Martitegui. En ese sitio, Wanda continuó con la actuación y formuló precariamente una escena de celos para el chef.

Tras tanto alboroto, los jurados finalmente revelaron la consigna para que los participantes se pusieran a cocinar: tenían que preparar un plato de “inseparables”, es decir, un “matrimonio de ingredientes” que fueran tan inseparables como el amor eterno de Romeo & Julieta.