El reality más famoso de la televisión argentina sumó un nuevo escándalo cuando tres streamers intentaron colarse en la casa de Gran Hermano (Telefe) con el propósito de entregar cigarrillos a los participantes. El plan, que fue transmitido en vivo a través de la plataforma Kick, terminó con la intervención de la seguridad privada y la policía, luego de que los vecinos alertaran sobre la situación.

El episodio tuvo como protagonistas a El Wandi, Oky y Escobedito, tres creadores de contenido conocidos en el mundo del streaming. Durante la noche del miércoles, los influencers decidieron llevar adelante una idea que, según ellos mismos relataron, surgió de manera espontánea: entrar a la casa de Gran Hermano y lanzar cigarrillos a los jugadores.

“Nos despertamos hoy, tomamos unos mates y dije: ‘Tengo que comprar los cigarros para esto que quiero hacer’”, comentó durante la transmisión El Wandi, quien ya había generado polémica cuando ingresó a la casa en ediciones anteriores. Minutos después, se lo vio comprando diez paquetes de cigarrillos y detallando su plan en vivo. “Vi que los participantes de Gran Hermano estaban con muchas ganas de fumar y dije: ‘Me colé una vez a la casa de GH, ¿por qué no dos y con cigarro para ellos?’”, explicó.

El video dejó en evidencia que los streamers no tenían un plan claro para concretar la intrusión, pero confiaban en poder lanzar los cigarrillos dentro del patio de la casa, sin ser descubiertos. El Wandi ironizó sobre la situación, afirmando que no estaban cometiendo ningún delito: “Nosotros no hicimos nada, solo estamos caminando. Somos unos simples transeúntes en busca de un solo objetivo”.

Sin embargo, su presencia en las inmediaciones del lugar despertó sospechas entre los vecinos, que llamaron a la policía antes de que pudieran ejecutar su idea.

Mientras merodeaban por los alrededores de la casa, los streamers fueron abordados por personal de seguridad privada y efectivos policiales, quienes les exigieron que dejaran de grabar. “Bajá el teléfono”, ordenó una oficial. Al ser cuestionada por El Wandi, que argumentó que filmaba “por seguridad”, la agente fue tajante: “No me podés filmar. Les voy a pedir que se retiren”.

El intento de irrupción terminó abruptamente con la intervención policial y la orden de desalojar la zona. El video, lejos de ser eliminado, quedó registrado y sigue circulando en plataformas como TikTok y Twitter.

El rol de Flor Regidor y el impacto en la polémica

El escándalo tomó una nueva dimensión cuando, en medio del stream, El Wandi reveló que Flor Regidor, exparticipante del reality y cercana a los influencers, estaba al tanto de sus planes. Durante la transmisión, uno de los seguidores comentó: “Hubiese estado bueno que la lleven a Flor también”, a lo que el streamer respondió: “Me dijo Flor: ‘Yo re estaría para ir, pero...’”, insinuando que no participó por temor a perder su trabajo.

Regidor, quien mantiene un contrato con Telefe y participa en streamings oficiales del reality, quedó en el centro de la controversia. En redes sociales, algunos usuarios exigieron que sea desvinculada de cualquier proyecto relacionado con el programa, argumentando que, al conocer los planes de los streamers, indirectamente avaló el intento de intrusión.

Hasta el momento, la exjugadora no hizo declaraciones sobre el tema, y tampoco hubo pronunciamientos oficiales por parte de Telefe o la producción del reality.

El tabaco es un tema recurrente de tensión dentro de la casa de Gran Hermano. Desde el inicio de la temporada, varios participantes como Sandra Priore, Eugenia Ruiz y Katia “La Tana” Fenocchio manifestaron su malestar por la escasez de cigarrillos, lo que generó peleas y disputas entre ellos.