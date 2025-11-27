Homero Pettinato volvió a hablar públicamente de su vínculo con Sofía “La Reini” Gonet y sorprendió con un nivel de honestidad que reavivó las versiones de reconciliación. En un móvil con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el hijo de Roberto Pettinato no solo negó algunas versiones que circularon sobre su convivencia, sino que también se sinceró sobre los sentimientos que aún mantiene por su expareja.

“Eso hay que desmentirlo. Yo cociné ribs y ella se emocionó mucho esa vez porque cociné tres gustos diferentes. Una me salió terriblemente mal, pero no es que cocinábamos juntos. Que no mienta”, dijo entre risas, bajándole el tono a los picantes relatos que Sofía había contado semanas atrás en MasterChef Celebrity (Telefe).

Pero el clima cambió cuando la cronista lo enfrentó con la declaración más fuerte de Gonet: que volvería con él. Ante la pregunta directa —“¿Vos volverías con ella?”—, Homero respiró hondo y dejó salir una confesión que nadie esperaba: “Ay, no sé. A mí lo que me cuesta mucho es exponerlo. Pero te digo la verdad: siempre volverías con una persona que amás, realmente”.

Enseguida amplió: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está. Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”. Aunque aclaró que no quiere repetir viejos errores: “Volver a algo que no funcionó no está tan bueno si no se hacen esfuerzos y trabajos para llevarse mejor. Y si encaráramos otra etapa, a mí me gustaría que fuera perfil bajo, amar en la vida privada. Con las redes es muy difícil, te re bardean, todo es ‘no la merecés’”. Así, sin negarlo y sin confirmarlo, Pettinato dejó la puerta abierta.

Días atrás, Homero ya había sorprendido en Faltan Varones (Olga), tras escuchar la emotiva anécdota de amor de Oscar Mediavilla y Patricia Sosa. “Una historia muy linda que quiero que la compartas. Que es con Patricia. La historia de cuando iban a divorciarse”, comentó Pedro Alfonso para darle el pie al productor, que estaba como invitado, para que contara su relación con la cantante.

Acto seguido, Oscar recordó: “Ese día no fue un día bueno, porque yo abrí la camioneta mía y me cag... una paloma, por ejemplo. Le mandé con la franela, o sea que hice una... Y fui así y con un ramo de flores. Y cuando llegué, ella me dijo: ‘¿Y qué es el ramo de flores?’. Le dije: ‘Esto es por todos los años que fuimos felices’. Yo sé que ustedes...”. Fue entonces cuando Homero Pettinato interrumpió al invitado y afirmó de forma exagerada en voz alta: “No, tengo que volver con mi ex. Yo sé lo que significa esto. Eso es lo que me está queriendo decir él”.

Inmediatamente, sus compañeros buscaron frenar su impulso al grito de: “No, no, no”. Sin embargo, uno de los panelistas se puso del lado del joven: “Yo te banco. Mandale un mensaje”. Mientras intentaba tomar su teléfono, algunos de sus compañeros buscaron detenerlo y forcejearon con él. “Ya, por favor. Por los años, por los cinco meses que fuimos felices. No me toquen”, expresó entre gritos Pettinato, desesperado por contactar a La Reini.

Entre risas, uno de sus compañeros lanzó un irónico comentario, refiriéndose a uno de los argumentos de la joven para terminar la relación: “Decile que ya no hay ratas en la casa”. Sin embargo, en el otro extremo, otro de los panelistas lo desalentó y dijo: “No, porque después nos lo fumamos nosotros”. Para cerrar, Alfonso culpó a Mediavilla por la descontrolada situación: “Todo es por culpa de Oscar”, dijo el actor entre risas, después del escándalo actuado por Homero.