Lionel Scaloni anunció la nómina de la Selección Argentina para los partidos contra Venezuela y Ecuador. Lionel Messi que recientemente volvió de una pequeña lesión fue confirmado.

La llamada inesperada:

José Manuel López, delantero de Palmeiras, recibió su primera citación. Si bien el buen presente del ex atacante de Lanús justifica su incorporación entre los convocados llama la atención que sea citado en este momento de la eliminatoria. La razón detrás de esta sorpresa podría encontrarse en las características del futbolista. De gran altura, buen salto y rápido remate parece tener el perfil de centro atacante de área que el equipo pueda necesitar en partidos con rivales atrincherados en su última línea.

Otras novedades y constantes:

Entre las caras nuevas se encontraban también: Julio Soler de Bournemouth que todo apunta que sería en un futuro el lateral izquierdo titular de la selección. Alan Varela de Porto, si bien cambió su juego desde su tiempo en Boca, el mediocampista a tenido buenas actuaciones regularmente en Portugal y puede aportar otro perfil defensivo al centro del campo. Claudio Echeverri sin lugar en el Manchester City y sin próximo equipo confirmado el ex River llegará a la selección mayor después de siempre haberlo hecho más que bien en todos las categorías menores. Por último Valentín Carboni del Genoa, el extremo parece ya haber encontrado continuidad en su equipo y puede ser otro de los nombres que refresquen el ataque del combinado nacional.

Estos jugadores ocuparon los lugares de Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, sancionado por dos fechas por de su expulsión contra Colombia .

Del fútbol local solo fueron convocados Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River Plate, junto a Leandro Paredes de Boca Juniors. Sin importar el nivel en sus equipos Scaloni parece apostar a los regulares rendimientos que aun mantienen en la selección.

El entrenador además mantuvo la confianza en Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina, que hace meses ya tiene asegurado su pasaje al Mundial 2026 de la FIFA, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El próximo jueves 4 de septiembre enfrentará a la Vinotinto en el Estadio Monumental, mientras que el martes 9 del mismo mes visitará a Ecuador en Guayaquil. Si bien estos partidos parecen tener poca importancia lo cierto es que muchos jugadores podrían terminar de ganarse un lugar en la lista final en estos encuentros.