Tras la disolución de “las Furiosas”, con la salida de Catalina y Carla, la casa de Gran Hermano comenzó a cambiar y tomar otros rumbos. Así, con nuevas estrategias y alianzas en curso, los participantes pasaron por una nueva gala de nominación. El ojo también estuvo sobre Juliana, quien sorprendió con su voto mientras trata de conformar un nuevo grupo.

Con la salida de las dos participantes, el equilibrio de la casa cambió rotundamente. No solo se disolvieron las furiosas, sino que también se rompió la amistad entre Furia y Agostina, generando que ambas estuvieran solas. Así las cosas, la salida de Catalina se vio reflejada en el voto de Juliana: “Noche para nominar, los primeros dos votos se los voy a dar a Florencia, no entra en mi estrategia de juego y como compañerismo se cambió de bando, se siente y se ve directamente. Y el otro lo tengo en duda, pero como sé que la casa va a ir para ese lado porque tuve esa información voto a mi compañera Agostina. Como estratega, porque dentro de mi equipo armó una pelea que hizo sacar a alguien afuera”.

Al mismo tiempo, la producción mostró un tape de Furia en donde la participante lloraba por la partida de Catalina y Carla. A lo largo de todo el día, la doble de riesgo se mantuvo con una toalla o capucha en la cabeza, se mostró con poco ánimo y pasó mucho tiempo recostada. “Es una mierda, querían tranquilidad, ahí la tienen, nos vamos a pegar un embole. Enciman son dos personas de golpe. Yo tengo que armar un grupo nuevo porque si no acá estamos al horno. Y con gente que no tengo ganas, que tengo que volver a amigarme, son falsos, no son lo bueno que dicen y que muestran ser. Son maquiavélicos”, sostuvo la joven.

El voto de Juliana, la primera jugadora de la noche en pasar por el confesionario, marcaría el rumbo de la gala de nominación. Así el siguiente en entrar al cuarto fue Joel, quien también manifestó notar que la casa estaba cambiando y por eso votó a Nicolás y a Denisse. La tercera en caminar a emitir su sufragio fue Denisse, quien le dio dos votos a Juliana y uno a Emmanuel, en línea con la placa de la última semana.

Luego fue el turno de Martín Ku, quien votó por Florencia y Agostina. Después, pasó la diseñadora y productora de moda, quien nominó a Nicolás y al Chino. Así las cosas, el rumbo de la casa siguió con: Emmanuel (quien eligió a Agostina y Martín Ku), Sabrina (Joel y Agostina), Alan (Juliana y Joel), Zoe (Florencia y Emmanuel), Bautista (Florencia y Agostina), Rosina (Florencia y Emmanuel), Manzana (Martin y Agostina), Agostina (Florencia y Emmanuel), Lisandro (Rosina y Florencia), Nicolás (Emmanuel y Agostina) y por último la ya nominada Lucía (Florencia y Martín) quien se encontraba en placa por atender el teléfono rojo.

Luego de que todos pasaran por el confesionario, Santiago del Moro anunció que la placa estaba conformada por Florencia, que recibió 15 votos, Emmanuel (ocho), Agostina (ocho) y Martín (seis). Más allá de las afinidades que manifestó cada jugador, lo cierto es que en la casa aún resuena la pelea entre Emmanuel y Catalina, con la posterior salida de la médica. Por esa razón, la mayoría de los participantes apuntaron contra el peluquero y contra Agostina, quien fue la responsable de iniciar dicha discusión.

Por último, Del Moro comunicó cuándo entra el nuevo participante. Antes de decirlo, el conductor le preguntó a los hermanitos qué tipo de personalidad esperaban que entre. Entre la mayoría de las respuestas todos dijeron que esperaban a alguien que sea divertido, que tenga humor y que hable bastante, más allá de si es hombre o mujer. Así, luego el comunicador anunció que este jueves conocerían al nuevo integrante de la casa.