No es novedad que Moria Casán y Fátima Florez no se llevan bien. Ambas están enemistadas por las imitaciones que hizo la rubia sobre la morocha, y ahora la One prendió la lengua karacteca y opinó sobre la comediante quien se convertirá en primera dama el 10 de diciembre.

En LAM (América TV), el cronista Santiago Sposato le preguntó a la jurado del Bailando 2023 qué opinaba sobre la victoria de Javier Milei ante Sergio Massa. “No me vas a pedir que analice este país”, le respondió con humor.

“Yo por mi parte estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia y te voy a cantar la canción de Pinti: pasan los radicales, los liberales, pasan los inviernos, pasan los veranos y siguen los artistas”, sumó.

Acto seguido, el cronista quiso saber qué pensaba de la futura primera dama. “No voy a opinar, ¿primera dama de este país?”, ironizó. Ahí, Sposato le preguntó si podía comparar a Florez con Eva Perón y Moria, entre risas, lanzó: “No, socorro, me voy a mi casa”.

Cora de Barbieri contactó al empresario teatral para conocer su opinión sobre el triunfo del libertario, quien es la actual pareja de su exesposa.

“Feliz y exultante como debe ser. Su novio es presidente, así que debe estar re contra chocha, viviendo posiblemente uno de los mejores momentos de su vida”, se lo escuchó decir al aire de A la tarde (América TV).

Luego sumó: “No puedo más que desearle felicidad y sobre todo muchos éxitos, porque de él dependemos todos los argentinos”.

“Estamos todos subidos al mismo barco y en sus manos está el destino de todos, incluido el de ella. Así que espero que tenga la mejor de las gestiones. Nada más que eso”, cerró.