La cantante lanzó su primera canción luego de la salida de su disco “Endless Summer Vacation”.

“Llegó el momento de lanzar un tema que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo terminó, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada, pero completa”, describió la estrella de la música.

Según trascendió, Miley arrancó a escribir “Used to be Young” hace dos años, al comenzar a trabajar en el proceso creativo de Endless Summer Vacation, su octavo álbum de estudio que salió en marzo.

La fecha de estreno de este esperado tema no es casualidad, ya que coincide con el lanzamiento de “Party in the USA” o “‘Wrecking Ball”. También, es el cumpleaños de su padre Billy Ray Cyrus.

“‘Used to be Young’ trata sobre honrar quiénes fuimos, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado, y alegre al pensar en el futuro. Agradezco a mis fieles seguidores que hacen realidad mis sueños a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de vuestro apoyo. Esta canción es para ustedes”, describió la cantante. En el video, Miley aparece cantándole a la cámara, con lágrimas en los ojos, y luciendo una remera de Mickey Mouse – una suerte de reconciliación con su pasado- mientras en la letra reflexiona sobre aquellos años de juventud.

Miley Cyrus rompió un nuevo récord con “Flowers” en una famosa lista y superó a Avril Lavigne

“Flowers” de Miley Cyrus es uno de los grandes temas de este 2023. La cantante estadounidense sacudió las listas del mundo y parece que va por más. El hit rompió el récord de semanas en el primer lugar del “Adult Pop Airplay” de Billboard para una mujer.

La canción estuvo más de 17 semanas en lo más alto y se convirtió en el reinado más largo para un tema de una mujer en la historia de este chart. “Flowers” le sacó la marca a “Complicated”, el éxito debut de Avril Lavigne que pasó 16 semanas a partir de agosto de 2002.

La lista “Adult Pop Airplay” comenzó en las páginas de Billboard en marzo de 1996 y refleja la reproducción radial, según Mediabase y proporcionada a Billboard por Luminate, en casi 80 de las 40 principales estaciones de radios para adultos de los Estados Unidos.

Entre todos los artistas, “Flowers” empata como la sexta con el comando más largo del Adult Pop Airplay. Aquí un resumen de los No. 1 más prolongados de la lista. El track forma parte del disco Endless Summer Vacation, del que se desprenden otros dos top 20 en la lista: “River” (en la posición 17) y “Jaded” (número 13).