Se espera que Takamoto Katsuta, de Toyota, comience el Safari Rally Kenia este jueves a pesar de sufrir una espectacular caída en el shakedown en el notoriamente desafiante evento del Campeonato Mundial de Rally.

El dos veces finalista del podio del Rally Safari volcó su GR Yaris durante su tercera carrera de prueba, lo que desgarró el alerón trasero y dañó la parte trasera derecha de su automóvil.

Takamoto Katsuta is already feeling the toughness of the Kenyan terrain.#WRCSafariRally2023 pic.twitter.com/zwoL4liFTZ

