La última jugada de Juliana “Furia” Scaglione reconfiguró por completo la placa de nominados de Gran Hermano (Telefe). En su rol de líder semanal, la participante tomó una decisión estratégica que modificó el rumbo del juego: bajó a Santiago “Bati” Larrivey de la placa de eliminación y subió a Santiago “Tato” Algorta. El movimiento, inesperado para algunos de sus compañeros, terminó por sellar la nómina de quienes enfrentarán la votación del público el próximo lunes 24 de marzo.

La modificación de Furia provocó un cierre definitivo para una placa, que ya había sido condicionada por nominaciones fulminantes, sanciones disciplinarias y votaciones cara a cara. En palabras de la propia Juliana, su estrategia busca tensionar al grupo conocido como el “Tridente” y, según dijo en el confesionario, permitir al público decidir si elimina a uno de los históricos o si introduce un cambio que sacuda la dinámica del juego.

Después de una gala de nominación marcada por movimientos agresivos, la doble de riesgo informó a sus compañeros que bajaría de la placa a Bati, que había acumulado 12 votos, en gran parte como consecuencia de la nominación espontánea que él mismo realizó. En su lugar, subió a Santiago Algorta, que hasta ese momento se había mantenido fuera del riesgo de eliminación.

De acuerdo a lo que explicó en el confesionario, la jugada fue pensada para dejar en placa a los tres integrantes del denominado “Tridente”: Luciana Martínez, Luz Tito y Tato Algorta. “Es para dejar al Tridente todo en placa y que empujen, como ellos quieran, para sacar a alguien en particular. O si no, que el Tridente pierda una pata”, expresó Furia en el espacio íntimo de reflexión ante cámaras. Y añadió: “Puede ser algo negativo o positivo para ellos. Capaz van contra Chiara, pero no sé porque acá se pelean y amigan rápido. Le doy la posibilidad al público de que saquen a alguien nuevo o viejo”.

El conductor del reality, Santiago del Moro, también anticipó que el viernes ingresará a la casa para dirigir un mensaje individual a cada jugador, lo que podría volver a agitar el tablero de relaciones y estrategias en el encierro.

Luego de los movimientos de Furia, la placa de nominados quedó integrada por ocho jugadores, quienes se someterán a la votación negativa del público.

La placa definitiva de esta semana está conformada por:

Claudio “Papucho” Di Lorenzo, sancionado por hablar del exterior de la casa.

Eugenia Ruiz, fulminada por Luciana Martínez luego de ganar el beneficio del teléfono rojo.

Chiara Mancuso, fulminada directamente por Furia en su primer liderazgo semanal.

Santiago “Tato” Algorta, subido a placa por decisión de la líder.

Gabriela Gianatassio, quien acumuló siete votos en la gala de nominación.

Luz Tito, también con siete votos, resultado de las estrategias de sus compañeros.

Luciana Martínez, con cuatro votos en el confesionario.

Selva Pérez, quien cerró la placa con cuatro votos.

De este modo, el próximo lunes 24 será el público quien defina cuál de estos participantes dejará el reality. El sistema de votación negativa cambia la lógica habitual de los concursantes, que deben evaluar con mayor precisión a quién conviene mantener o sacar del juego para garantizar su propia permanencia.