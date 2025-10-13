Desde mediados de julio, Sofía Pachano y Santiago Ramundo transitan un torbellino de emociones desde que confirmaron al mundo que esperan su primer hijo juntos. El anuncio, hecho con alegría y complicidad a través de una publicación conjunta en sus redes sociales, generó una ola de felicitaciones y entusiasmo que no solo alcanzó a sus colegas y amigos, sino que conmovió a miles de seguidores que siguen de cerca cada paso de la pareja. Ahora, a meses de aquel día y con la panza de Sofía creciendo, la dupla eligió compartir una de las noticias más esperadas: el sexo del bebé que viene en camino.

Con la creatividad y el humor que los caracteriza, la revelación fue mucho más que una simple frase. En una foto cargada de ternura, Sofía y Santiago posaron radiantes y distendidos en un ambiente bañado en luz blanca natural. Ella, luciendo short de jean y remera navy de rayas, mostró orgullosa su incipiente pancita mientras Santiago, en total denim, sentado en una banqueta de madera, la acompañó abrazándola entre risas, en un clima de felicidad palpable que atravesó la pantalla.

El detalle genial del anuncio fue el “periódico ficticio” que ambos sostienen ante la cámara y que los fans no dejan de celebrar. En letras enormes, la tapa grita la noticia: “¡ES VARÓN!” y , secundada por el titular “BB Millas es…” y pequeños textos y guiños que completan la postal. Las imágenes muestran diferentes posturas y juegos con las páginas, resaltando el costado lúdico y espontáneo de una pareja que disfruta de este momento tan especial sin perder su autenticidad.

Las palabras que acompañaron la publicación dejaron ver el humor familiar detrás de la bienvenida.“¡Es varón! Le damos la bienvenida a un nuevo canillita a la familia paterna. Mientras que en la familia materna nos preparamos para comprar los derechos de ‘Newsies: El Musical’”, celebrando la tradición y el folklore periodístico de la familia de Santiago, y bromeando sobre la creatividad teatral de los Pachano. Como adelanto para el fandom, la futura mamá aclaró divertida: “Pd.: no pregunten nombre porque no tenemos, seguirá siendo bebé Millas por ahora”, el apodo con el que ya todos llaman al pequeño por venir.

La noticia se multiplicó rápidamente: la sección de comentarios se colmó de mensajes de cariño, emojis de corazones y palabras de afecto no solo para los futuros papás, sino también para el “BB Millas” que, antes de nacer, ya tiene club de fans online. “Me encanta cómo dieron la noticia”; “Qué hermosa manera de contarlo”; “¡Vamos los pibes!”; “A esperar al príncipe”; “Felicitaciones por la noticia y la creatividad”; “Muchas felicidades con ese hijo por venir”, fueron apenas algunos de los mensajes destacados apenas la pareja hizo público el anuncio.

Además, la hija de Aníbal Pachano aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su pareja y padre del bebé. “Y a vos @santiramundo, te amo… Gracias por esta aventura. Espero que sea un varón bueno y amoroso como vos… Y sobre todo tenga tus ojos y tu cantidad de pelo”, escribió en sus historias de Instagram

En cada imagen y cada texto, Sofía y Santiago mostraron que lo que los une va mucho más allá del momento mediático: hay complicidad, alegría y una búsqueda compartida de autenticidad. Con humor, creatividad y frescura, eligieron recibir a su primer hijo juntos rodeados de buena energía y de todo el amor que supieron cosechar entre amigos, colegas y seguidores. Así, escriben el capítulo más feliz de su historia, llevando su sello a la costumbre y celebrando la nueva vida a puro amor y con el toque teatral que los caracteriza.