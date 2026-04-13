La noche empezó con clima de fiesta total en el estadio Mario Alberto Kempes, colmado y vibrando desde temprano con la expectativa por la llegada de Ricky Martin. Antes, a las 20 en punto, Valentina Márquez calentó motores como telonera y dejó al público encendido, en una previa cargada de euforia, banderas y una energía que no dejó de crecer hasta el inicio del show de la gira “Ricky Martin Live 2026”.

A las 21:05, las luces se apagaron y el grito fue inmediato, ensordecedor. La apertura con “Pegate” desató una explosión colectiva, mientras el artista apareció sobre una tarima, vestido con un traje negro amplio con detalles plateados que capturó todas las miradas. Sin pausa, llegaron “María”, “Adrenalina” y “Bombón de azúcar”, sosteniendo un arranque demoledor.

Antes del quinto tema, el cantante tomó la palabra para invitar a vivir el momento: pidió al público que se permita disfrutar, ser feliz y conectar con canciones que marcaron distintas etapas.

“Gracias por estar aquí y siempre que vengo a esta maravillosa ciudad, tengo que decir gracias por su sonrisa, por sus miradas, por su energía. Tan contagiosa Córdoba, siempre te llevo en mi corazón. Lo digo aquí, lo digo en cualquier parte del mundo. Aquí conocido gente maravillosa, gente linda que quiero mucho”.

“Y ustedes son partes de este proceso, de mi carrera maravillosa en Argentina. Ustedes han llevado mis canciones a los primeros lugares del mundo. La historia no la escribí yo, la han escrito ustedes conmigo y por eso muchas gracias. Esta noche vamos a recordar viejos tiempos”, saludó el cantante ante la ovación del público cordobés.

#rickymartin #show #kempes #cordoba ♬ sonido original - eldocetv @eldocetv 🩷 Ricky Martin y un mensaje lleno de emoción para Córdoba 🙌 “Gracias por estar aquí, gracias por su sonrisa, su energía tan contagiosa. Córdoba siempre la llevo en el corazón. Aquí he conocido gente linda que quiero mucho, ustedes son parte”, expresó el @ricky_martin ante el público. 🎶 También destacó el acompañamiento de sus fans: “Ustedes han llevado mis canciones a lugares de popularidad. Esta historia no la escribí yo, la escribieron ustedes conmigo”. ✨ Conmovido, cerró con un deseo que desató la ovación total: “Lo único que quiero es estar feliz. ¿Podemos encontrar la felicidad aquí esta noche? ¿Se puede?”. Una noche inolvidable 🤩 🎥 @beludalmazzo #eldoce

Luego, el clima cambió con “Vuelve”, uno de esos clásicos que atraviesan emociones y que, en el Kempes, hizo aflorar recuerdos y lágrimas entre miles de fans.

El recital avanzó con una nitidez sonora impecable, donde cada arreglo y cada golpe musical encontraron su lugar justo. Ricky Martin se mostró en estado de plenitud, dueño de una energía arrolladora y una presencia escénica magnética, confirmando que su repertorio atraviesa generaciones y modas sin perder vigencia. Todo se sostuvo sobre una puesta ambiciosa, con nivel internacional, que potenció cada momento y elevó la experiencia a lo grande.

Hacia el final, el show regaló un guiño particular que sorprendió a más de uno: “Livin’ la vida loca” sonó íntegramente en inglés, mientras que “La Copa de la vida”, canción que marcó el final, se desplegó en una versión híbrida, alternando entre inglés y español. Ese juego de idiomas no hizo más que reforzar el carácter global de un espectáculo que, a esa altura, ya tenía al estadio completamente rendido.

A las 22:50 llegó el cierre de una noche intensa, tras una hora y 45 minutos de show. Hubo fuegos artificiales, agradecimientos y una imagen que quedó grabada: Ricky Martin con la bandera argentina enroscada en el cuello. Antes de despedirse, dejó una promesa que encendió la ilusión del público: “Córdoba, nos vemos muy pronto, yo sé lo que les digo, voy a venir con música nueva”.