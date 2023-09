Después de que lo vincularan a Milca Gili, el actor chileno aclaró los tantos en redes sociales.

Benjamín Vicuña lleva un año de soltería. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que estaría apostando al amor de la mano de Milca Gili, la expareja de Luciano Pereyra. Parece que la versión llegó a oídos del actor chileno que abrió su corazón en las redes sociales.

“Acá en Dominicana, filmando, soltero y tranquilo”, escribió sobre una foto en la que se lo veía sonriente junto a un camarógrafo. “Más solo que Rambo. Gracias”, cerró divertido.

El actor lleva un año de soltería. Después de separarse de la China Suárez, la mamá de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, volvió a apostar al amor de la mano de Eli Sulichín. Aunque todo parecía marchar bien entre ellos, a fines de agosto del año pasado, después de nueve meses de romance, confirmaron la ruptura.

Cómo surgió el rumor que vincula a Benjamín Vicuña con Milca Gili

Este jueves, al aire de Socios del espectáculo (eltrece), contaron que Benjamín Vicuña y Milca Gili se habrían conocido en noviembre en un campo de polo por amigos en común y que los rumores de un affaire comenzaron a resonar fuerte en el mes de mayo.

Incluso, Adrián Pallares reprodujo las palabras de felicidad de uno de los integrantes del noviazgo: “La paso bien, nos llevamos bien, tenemos muchas cosas en común”. “Ella está muy entusiasmada”, acotó Mariana Brey sobre Milca Gili.

Sin embargo, horas después llegó la desmentida por parte del actor chileno. “Más solo que Rambo”, sentenció.

Quién es Milca Gili, la expareja de Luciano Pereyra que fue vinculada a Benjamín Vicuña

Milca Gili es una exmodelo y agente inmobiliaria que tuvo una relación con Luciano Pereyra. En abril de este año, lanzó su libro Oscura, en el que describe hechos de violencia psicológica perpetrados por su personaje principal, Nacho, que reflejarían episodios reales que sufrió a manos del cantante. Al ser contactada por TN Show, aclaró las versiones de que la historia se basa en el artista y contó cómo vivió los cinco años de relación con él.

“El libro no es de él porque si yo digo que es de él me lo van a censurar”, confesó Milca Gili. Al hablar sobre la relación que tuvo con el cantante, explicó: “Yo sufrí un montón el ego y la soberbia de parte de él y sufrí un montón el terrorismo psicológico porque me mandó señales durante años. Eso me pasó y él lo sabe”. Un ejemplo que dio sobre ese tipo de situaciones de manipulación implicaba repentinas desapariciones del artista sin darle explicaciones. “Ni él ni nadie del entorno de su familia me respondía el teléfono. Me hacían un montón de cosas así”, contó la autora de Oscura.

Y agregó: “Yo no hago una denuncia de violencia de género, no es que soy la víctima. Yo fui responsable, pero él es una persona jodida, soberbia y egocéntrica que no tiene nada que ver con el libro y eso quiero que quede claro: no estoy cambiando el discurso”. Además, Milca hizo hincapié en que el libro habla de muchas cosas, y una de ellas es la historia con un egocéntrico, lo que no significa que sea basado en Luciano: “Es la fantasía del otro, no es un problema mío”.