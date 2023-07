Angel de Brito habló sobre la decisión que tomó la humorista de aislarse de las redes hace meses para preservarse.

A mediados de mayo, Dani La Chepi sorprendió a todos al publicar un mensaje en sus redes en el que reveló que estaba inactiva por un problema personal. Ángel de Brito, quien en ese entonces había contado que la decisión de la humorista había sido provocada por un inconveniente de salud, contó cuál es el estado actual de la influencer y hasta anticipó su fecha de regreso.

El mes pasado, el conductor de LAM (América) habló vía WhatsApp con Daniela Viaggiamari -nombre real de la influencer- y explicó qué le estaba sucediendo: “Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, porque bueno es su trabajo también; ella sube contenido, no es que sube una foto y nada más, y también el teatro, que son sus fuentes de ingresos”.

“Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parase, así que dándome tiempo para recuperarme con médicos, análisis”, le escribió La Chepi en uno de los mensajes. Sobre el alejamiento de las redes sociales, la comediante le reveló: “Varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”.

Un mes después de su último contacto con la exparticipante de MasterChef Celebrity, de Brito contestó las preguntas de sus seguidores en Instagram, quienes le consultaron por La Chepi. “No está pasando un buen momento anímico”, afirmó el periodista de espectáculos en una historia. Y remarcó: “Se está reponiendo de un tema de salud. Ya está mejor. Esta semana reaparece en sus redes”.

Los problemas de salud de Dani La Chepi

Aunque la mediática no expuso a detalle las causas que propiciaron este colapso, sí resaltó que su decisión de separarse de las redes sociales fue la decisión más acertada en su proceso. De acuerdo a lo reflejado por de Brito, La Chepi necesita “encontrar un poco de paz”.

Sin embargo, la preocupación entre sus fans más leales prevalece, tomando en cuenta que para Dani su constante actividad en redes sociales y su presencia en el teatro son sus principales fuentes de sustento. En esta línea, los mensajes de contención continúan llegando al perfil de la actriz, mientras se espera su reaparición en los próximos días.

Cabe recordar que Daniela Viaggimari hizo su última aparición en televisión el 24 de abril, cuando visitó Noche al Dente, programa que conduce Fer Dente en las noches de América.