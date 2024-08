La ex Gran Hermano, Romina Uhrig, confirmó su romance con el influencer y modelo Damián Avila el último sábado en la fiesta de cumpleaños de Sabrina Cortez.

"La noticia de la noche: Romina Uhrig oficializa su romance con Damián Avila. 'Estoy muy enamorada' y da su primer beso público", publicó en su cuenta de X el periodista Nicolás Peralta junto a un video.

"Esta noche hay mucho amor y ella ya lo contó. ¿Cómo estás, Romina Uhrig?", le preguntó el comunicador a la exdiputada. "Muy bien, muy enamorada", le respondió Uhrig.

Acto seguido, su novio afirmó: "Yo también estoy muy enamorado". "Chicos, es el título de la noche", aseguró Peralta, a lo que Romina le comentó: "Fuiste el primero en saberlo".

Puede interesarte



"Me encanta verlos así. Cerremos esta historia con un beso", le pidió el periodista y la ex Gran Hermano y el modelo se besaron. "Me encanta, que viva el amor", concluyó Peralta.