En una gala cargada de emociones, el joven de 18 años dejó a todos boquiabiertos con su interpretación magistral.

La competencia en La Voz Argentina se puso al rojo vivo, y en la última gala, Jaime Muñoz volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos del público. Con solo 18 años, el pibe emocionó a todos con su versión del clásico tango "Y todavía te quiero", de Jorge Falcón, mientras acariciaba su guitarra como si fuera una extensión de su alma.

El jurado, que no se guarda nada, se deshizo en elogios, resaltando no solo la solidez de su interpretación, sino también la habilidad que tiene con la guitarra, que ya se ha convertido en su sello personal dentro del programa. ¡Un verdadero genio!

La velada fue un tanto particular, ya que se trató de un formato de "todos contra todos", donde cada coach solo pudo salvar a dos de sus artistas. Los demás quedaron a merced de la votación del resto del jurado, generando una tensión que se podía cortar con un cuchillo.

Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coaches, este martes a las 21.55 arrancó el cuarto round, el último antes de los cuartos de final de la competencia. En esta nueva etapa, cada team cuenta con sólo cinco participantes quienes deberán perfeccionar sus presentaciones para deslumbrar a los coaches y asegurar su lugar en los cuartos de final.

Jaime Muñoz canta el tango “Y todavía te quiero” de Jorge Falcón 🥹



En esta instancia, cada responsable del equipo elegirá a dos de sus participantes, dos serán salvados por el voto de los otros coaches y uno por team, quedará eliminado.

El talent show comenzó con un piso de 9.3 puntos, liderando la franja, con un musical de Lali con Miranda. Con el enfrentamiento cruzado de todos los equipos, Thomas Dantas, del team Luck Ra, abrió la noche con “Rayando el sol”, de Maná. Luego llegó el turno de Valentino Rossi con “Skyfall” de Adele, seguido de Sofía Verna del equipo de Miranda con “Falsas esperanzas” de Christina Aguilera.

Se vivió un momento de tensión cuando Iara Lombardi del team Lali interpretó “Sera perche ti amo” y se olvidó la letra. “Fue mucha emoción, son cosas que pasan, se me puso en blanco la mente y no pude volver”, admitió la participante. En esta instancia, La Voz Argentina tocó 11.6, la marca máxima de la noche.

Tras este incidente, llegó Lucas Barros para cantar “Once mil” de Abel Pintos y Luis González con la versión en español de Bon Jovi, “Como yo nadie te ha amado”. Después fue el turno de Jaime Muñoz con el tango “Y todavía te quiero”, seguido de Federico Mestre del team Luck Ra con “Es de verdad”, del dúo Ha Ash y otra vez se olvidó por momentos la letra. “Entré muy nervioso, es un poco de todo pero le pido perdón a todos”. Finalmente, ninguno fue eliminado pero este miércoles se irán dos participantes.