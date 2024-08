Marina Calabró y Rolando Barbano realizarán un viaje juntos a Londres, Inglaterra, muestra de que su reconciliación después de tantas idas y vueltas es un hecho. La pareja

"Tengo una amiga que viaja en un mes a Europa, y entre las idas y venidas en las conversaciones con gente del hotel, a una de las recepcionistas del hotel dio el nombre de una famosa", empezó contando Pepe Ochoa en LAM (América) en forma misteriosa.

Y continuó: "Mandamos una persona al hotel a que se apersone con el nombre de él (Rolando Barbano) y se confirmó. Del 29 de septiembre al 7 de octubre ya tienen organizado en un hotel que se llama The Londoner".

"Vamos a decirlo porque ya lo saben todos: quienes están reconciliados y se van de luna de miel Marina Calabró y Rolando Barbano".

En ese momento, Marixa Balli recordó que los periodistas iban a viajar al mismo lugar, pero se pelearon y separaron. Sin embargo, según contaron, se dieron una nueva oportunidad y ahora concretarán la escapada amorosa. "Ella lo invitó a él", acotó Ochoa.

¿Marina Calabró y Rolando Barbano se reconciliaron?



El 22 de julio, Pepe Ochoa contó en LAM que Marina Calabró y Rolando Barbano se encontraron en secreto, pero un detalle los expuso y todo terminó en escándalo.

La periodista pasó la noche en el departamento de su colega y la descubrieron porque dejó mal estacionado su auto. "Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche. Ella dejó su auto tapando un garage en Núñez, una vecina llegó y quiso entrar su auto, y no pudo", detalló el panelista.

"Los vecinos no sabían de quién era el auto, buscaron la patente y era de Marina Edith Calabró. En el medio de todo esto, la policía le hizo una multa a Marina de 50 mil pesos", agregó.

"A la mañana, un vecino se puso al lado del auto y no se movió hasta que llegara a sacar el auto, pero no llegó ella sino Rolando Barbano. Se apersonó y le dijo al vecino: 'Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto'. Y el vecino le dijo: 'Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta'", relató Pepe Ochoa. Por último, sumó: "Barbano se subió al auto, fue a buscar a Marina y se fueron".

Al día siguiente, la periodista fue abordada por Oliver Quiroz para A la Tarde (América TV) y no quiso hacer declaraciones sobre la información que la involucra. "No voy a hablar de nada que tenga que ver con Rolando Barbano", sentenció.

"De hecho, cuando volví de mis mini vacaciones dije que no hablaba más de Rolando Barbano, ni de nada que tenga que ver con eso", reiteró.