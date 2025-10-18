La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en la ciudad texana de Austin comenzó de manera accidentada con el choque entre el piloto alemán de Kick Sauber, Nico Hülkenberg, y los dos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Luego de lo que fue la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint el viernes, el fin de semana en Austin inició este sábado con, justamente, la carrera sprint en la previa de lo que será la qualy para la carrera principal del domingo.

En la largada de esta carrera sprint, el alemán Hülkenberg intentó sobrepasar por dentro al australiano Piastri en la primera curva pero este lo encerró, tocó su rueda derecha delantera e hizo que el de Kick Sauber de un giro y frene su auto.

Piastri no salió ileso de esta situación ya que el impacto lo hizo abrirse hacía la derecha y terminó chocando a su compañero de equipo Norris que también su auto realizó un giro.

El otro gran afectado por esta largada fue el español Fernando Alonso, quien tampoco pudo terminar la carrera.

Luego de que se relanzara la carrera, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

Colapinto sufrió una pinchadura y terminó penúltimo

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad.

Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó 14° (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

La actividad en el GP de Estados Unidos continuará a las 18 (hora de Argentina), con la clasificación para la carrera principal.