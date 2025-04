Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, sorprendió con una canción inédita, escrita por él mismo y rompió la red.

El modelo y abogado, de 25 años, realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube, que superó los 130K, junto a un amigo, donde reveló que escribió una canción "a medias".

Si bien no revelaron el nombre de la canción, muchos especulan que se llama "Qué pasó", como figura en el video en YouTube.

🎶 || Marcos canta una canción escrita por él mismo ante más de 130.000 personas en YOUTUBE 👏🏽#MarcosGinocchiopic.twitter.com/MDqYmI1SlX — MGN (@marcosgnews) April 14, 2025

Al ser consultado sobre si se ve como cantante en un futuro, Marcos se sinceró y dijo: "No, no quiero ser cantante. Lo disfruto haciéndolo por hobbie porque cuando escribo una canción me ayuda mucho a liberar el estrés y todas esas cosas. Me gusta cantar, pero no sería cantante".