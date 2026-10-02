Alpine quiere puntos para ser el mejor del resto y Franco Colapinto quiere dejar atrás el error en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero no será fácil volver a los puntos en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputa el GP de Bahréin que había sido cancelado en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente. A la penalización de cinco posiciones por aquel incidente que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris, el piloto argentino sumará otros diez lugares por cambiar su quinto motor de combustión interna.

En total, serán 15 puestos de penalización para Colapinto, que salvo que ocurra algo extraordinario lo dejarán largando desde la última fila el domingo. Alpine decidió asumir ahora ese castigo porque, con el retraso que ya tenía asegurado por el incidente de Bakú, consideró que era el momento menos costoso para montar una nueva unidad de potencia y evitar una penalización similar en una carrera futura.

El reglamento permite utilizar hasta cuatro motores de combustión interna por piloto durante la temporada. Colapinto ya había utilizado los cuatro permitidos y el equipo necesitaba recurrir en algún momento a un quinto V6 Mercedes. La elección fue Sepang, un circuito en el que, pese a la desventaja de largar desde el fondo, Alpine considera que existen posibilidades de recuperar posiciones durante la carrera.

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La pista malaya, de hecho, puede ofrecer una oportunidad. Sus largas rectas y sus zonas de frenada permiten los sobrepasos y hacen que la posición de partida no sea necesariamente determinante. Esa es una de las razones por las que, pese al panorama complicado para Colapinto, en Alpine mantienen el objetivo de sumar con los dos autos.

Pero antes de pensar en la carrera, el equipo tomó una decisión que marcó desde el comienzo la diferencia entre los programas de sus dos pilotos. Colapinto y Gasly no tuvieron este viernes el mismo objetivo ni trabajaron con la misma configuración de programa.

Franco salió a pista con unos racks de medición que obligaron a los mecánicos a trabajar sobre el auto antes de su segunda salida. Esos elementos debían ser desmontados y eso demoró su regreso a la pista. Después de completar algunos giros cronometrados, el argentino pasó a concentrarse en un trabajo pensado especialmente para la carrera del domingo: rodó con mucho combustible y una carga que apuntaba a evaluar el comportamiento del A526 en condiciones de carrera.

Gasly, en cambio, siguió un programa más orientado al rendimiento a una vuelta. La diferencia se reflejó en los tiempos, aunque la tabla de posiciones de la FP1 no permita comparar directamente el rendimiento de los dos Alpine. El francés terminó séptimo, con un registro de 1m38s715, mientras que Colapinto quedó 19°, con 1m40s531. El más rápido de la sesión (y del día) fue Max Verstappen, que marcó 1m37s520.

Esa planificación se mantuvo en la segunda práctica, en la que Colapinto volvió a tener como prioridad el trabajo con alta carga de combustible. El objetivo de Alpine fue darle al argentino más experiencia sobre cómo se comporta el A526 en condiciones similares a las que encontrará el domingo.

Por eso, comenzó con neumáticos medios y luego pasó a los blandos para comparar el comportamiento de los dos compuestos; incluso realizó parte de su programa en tráfico, siguiendo a otros autos, para analizar cómo cambia el equilibrio del Alpine cuando circula detrás de otros monoplazas, una situación que puede resultar especialmente importante para él si debe remontar desde el fondo.

A raíz de ese trabajo, Colapinto terminó 22° en la FP2, pero estuvo entre los pilotos que más vueltas completaron en la sesión (31), solo por detrás de Arvid Lindblad (33), y en el top 3 del mejor ritmo de carrera con la goma roja.

Gasly, por su parte, sí dedicó la primera mitad de la práctica a las pruebas de rendimiento con poca carga de combustible. En la segunda parte también pasó al trabajo con tanques más cargados para comenzar a familiarizarse con el comportamiento del A526 en ritmo de carrera. El francés volvió a quedar dentro del top 10.

Así, las dos primeras sesiones del fin de semana dejaron una imagen bastante clara: Gasly tuvo un programa más orientado a conocer el rendimiento inmediato del auto, mientras que Colapinto dedicó una parte importante de su trabajo a preparar una carrera que, por las penalizaciones, estará obligado a construir desde atrás.

"Estamos enfocados en la carrera", subrayó el piloto de 23 años en ESPN. Aunque observó que "todavía hay mucho por trabajar" y "mucho por seguir aprendiendo", agregó: "Hicimos todos long runs. Y el ritmo en la FP2 fue bastante bueno". "Hay que intentar avanzar el domingo; el sábado está un poco perdido por la penalización. No preparé nada de qualy porque no tengo qualy este fin de semana con los 15 puestos. Por eso, hay que enfocarse en la carrera y maximizar el ritmo para ir para delante. Ese es el objetivo", puntualizó.

La estrategia también tiene lógica desde el punto de vista del campeonato. Alpine llega a Malasia en una pelea cerrada con Racing Bulls por el quinto puesto entre los constructores. El equipo francés había conseguido acercarse a sus rivales, pero el accidente de Colapinto en Bakú tuvo consecuencias importantes: mientras Alpine se quedó sin sumar, Racing Bulls aprovechó y amplió la diferencia hasta los 15 puntos.

El objetivo, entonces, es recuperar terreno pese a un escenario que para Colapinto será particularmente exigente. Gasly tendrá la posibilidad de pelear por una posición de largada más favorable, mientras que el argentino deberá convertir el domingo en una carrera de recuperación.

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En ese sentido, es importante recalcar que el argentino no será el único piloto que enfrentará un fin de semana condicionado por un cambio de componentes. Arvid Lindblad, de Racing Bulls -rival directo de Alpine-, partirá último por una penalización de 30 puestos por haber instalado un nuevo sistema de escape (el quinto de los cuatro permitidos), un quinto turbocompresor y un quinto juego de escape nuevo. El otro con una sanción es Isack Hadjar, quien deberá retroceder cinco lugares por utilizar su séptimo motor de combustión interna de la temporada.

Según el reglamento, la primera vez que se supera la asignación de cualquier elemento de la unidad de potencia se aplica una penalización de 10 puestos, lo que baja a cinco desde la segunda; asimismo, todas las penalizaciones que se produzcan en el mismo evento se aplican de forma acumulativa.

Para Colapinto, la doble penalización lo empujará al fondo de la parrilla. Las primeras dos prácticas mostraron que Alpine ya empezó a preparar ese escenario:el argentino acumuló kilómetros, comparó neumáticos, probó el auto en tráfico y trabajó con alta carga de combustible.

Este sábado a las 5 llegará la clasificación, donde se definirá cuánto tendrá que remontar el domingo. Pero en Alpine ya tienen claro que el verdadero examen para Colapinto será la carrera del domingo a las 4, desde el fondo.