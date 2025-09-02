Wanda Nara volvió de México y fue recibida en Ezeiza por varios noteros que le consultaron sobre su pelea judicial con Mauro Icardi. Aunque la mediática se negó a dar entrevistas, las cámaras registraron un insólito momento cuando un hombre que estaba en el lugar se cayó por intentar sacarle una foto a la empresaria.

El episodio ocurrió en medio de un clima de mucha expectativa por la llegada de la conductora, que intentó avanzar entre flashes, micrófonos y pasajeros curiosos. En ese contexto, un viajero quiso retratarla con su celular, perdió el equilibrio y terminó desplomándose junto a su valija, lo que llamó la atención de todos los presentes.

Wanda Nara no quiso hablar con el móvil de #PuroShow y en el piso dieron a conocer el motivo: “está enojada con nosotros por haber hablado de sus trolls”.#lovieneltrece pic.twitter.com/oQKYaZfLHp — eltrece (@eltreceoficial) September 2, 2025

Lejos de ignorar la situación, Wanda sorprendió con un gesto amable: levantó la valija del hombre y, con una sonrisa, le preguntó si quería sacarse una foto con ella. La escena, la acción que quedó registrada en varios videos, fue aplaudida por los periodistas en el lugar.

Wanda Nara se mostró sonriente y accedió a sacarse fotos con sus fans. (Foto: Movilpress)

Mientras algunos destacaron la actitud solidaria de la modelo, otros remarcaron lo llamativo del episodio en medio de su silencioso regreso al país. Por lo pronto, Nara evitó hablar de temas personales y judiciales, pero su reacción en el aeropuerto volvió a ponerla en el centro de la escena mediática.

Durante su viaje, la mediática había compartido en redes sociales distintos momentos de las jornadas de grabación en las que estuvo acompañada por Darío Barassi, su compañero en la conducción del reality.

Wanda Nara llegó acompañada al aeropuerto. (Foto: Movilpress)

Ya instalada en el país, tiene por delante una agenda cargada. Su prioridad es retomar sus compromisos personales y profesionales como las grabaciones de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Todo esto, sin perder protagonismo en el plano mediático, donde continúa en tensión con Mauro Icardi, su exmarido y papá de sus dos hijas.