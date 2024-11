Callejero Fino volvió a la carpa de Bake Off Famosos y cortó con los rumores que había sobre él y su continuidad en la competencia de Telefe.

El cantante de RKT se ausentó en el capítulo previo al repechaje por motivo de salud, dado que se encontraba con algunas líneas de fiebre y tuvo que hacer reposo. Su faltazo desencadenó que el jurado no elimine a ninguno de sus compañeros.

Una vez finalizado el repechaje, Calle volvió a la carpa y piso fuerte en el desafío creativo que les dieron a los participantes sobre hacer una preparación con su letra o número favorito.

“¿Quién dijo que me fui? Yo no me fui, yo sigo acá firme en la competencia”, declaró Callejero Fino en su entrevista de Bake Off Famosos.

El músico hizo una masa sablé de de nuez y ganache de dulce de leche con una decoración de manzana verde y flores comestibles en forma de Y por el nombre de su hijo, Yadiel.

En un momento determinado, Maru Botana y la modelo se acercaron al participante, quien estaba muy concentrado para que su preparación sea perfecta.

“La letra ‘Y’ es por el nombre de mi hijo, Yaiel se llama”, les explicó Callejero mientras observaban atentamente su mesada. “Cuánto amor que tiene por su hijo. Si tuvieras que elegir un número, ¿cuál hubieras hecho? “El diez”, respondió el cantante, “porque el 10 nació mi hijo”.

El jurado determinó que la preparación de Callejero Fino estaba excelente tanto en estética como en sabor. “Es muy simple y está bien hecho, la masa está bien cocida, es rica, me gusta la preparación”, señaló Damián Betular, mientras que Christophe Krywonis aseguró haberse “quedado sin palabras”.

