El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada de este miércoles en el este de Cuba como una peligrosa tormenta de Categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora (120 mph).

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el vórtice del huracán tocó tierra cerca de la ciudad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba. El impacto se produce después de que Melissa azotara Jamaica el martes como uno de los huracanes más potentes registrados en el Atlántico, con vientos de 295 km/h.

BREAKING: New video shows the catastrophic damage from Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica.



El gobierno cubano evacuó a más de 700.000 personas ante la llegada de la tormenta. Se mantiene una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

🇨🇺🌀‼️ | EN VIDEO — Santiago de Cuba esta tarde, sintiendo los primeros vientos y abundante lluvia del Huracán Melissa, que tocará tierra en la isla en las próximas horas.

Hay un gran problema ahora mismo con muchos ríos desbordados en el oriente de #Cuba. estoy recibiendo decenas de videos de diferentes zonas inundadas. #Melissa

AVISO 🌀

El #Huracán #Melissa tocó tierra #Cuba 🇨🇺 esta madrugada como un poderoso y peligroso Huracán Mayor Categoría 3 con vientos dañinos de 195 km/h



Imágenes anoche de Santiago de Cuba, horas antes de que tocara tierra

EXTREMAR PRECAUCIONES

Octubre 29, 2025#hurricane

Trayectoria y daños

A primera hora del miércoles, Melissa se movía en dirección noreste a 16 km/h. Se prevé que cruce la isla durante la mañana y ponga rumbo hacia las Bahamas más tarde el miércoles. También hay un aviso de huracán activo para las Bermudas.

El NHC advirtió que las intensas lluvias podrían causar "numerosos deslaves" (deslizamientos de tierra) en zonas montañosas y una marejada ciclónica (inundación costera) de hasta 3,6 metros (12 pies) en la región.

El presidente Díaz-Canel calificó a Melissa como "el huracán más potente que jamás haya golpeado la isla" y advirtió que habrá "muchos daños".

Destrozos en Jamaica y 7 muertos en el Caribe

Mientras Cuba recibe el impacto, Jamaica comienza a evaluar los daños. La tormenta dejó "bajo el agua" la parroquia de St. Elizabeth, causó daños en cuatro hospitales (obligando a evacuar a 75 pacientes) y dejó a más de medio millón de clientes sin electricidad.

🔴🔴REPORTES | Así fueron los efectos del poderoso Huracán Melissa en Jamaica esta tarde, con vientos máximos sostenidos de 295 km/h.



⚠️El fenómeno ha descendido hasta categoría 3 y vientos máximos sostenidos de 205 km/h, alejándose de Jamaica y moviéndose hacia Cuba.



La tormenta ya ha causado al menos siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.