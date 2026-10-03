El intérprete de cumbia y RKT Simón Natanael Alvarenga, popularmente conocido como Callejero Fino, dejará la cárcel para cumplir prisión domiciliaria. La medida, que incluye el uso de una tobillera electrónica, fue informada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El músico se encontraba detenido desde hace más de un mes en el marco de una causa por portación ilegal de armas de guerra. Aunque el fiscal competente había solicitado la prisión preventiva bajo el argumento de riesgo de fuga, la imputación fue modificada a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

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El hecho ocurrió el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. En aquel procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente. Dentro del vehículo, los agentes hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que derivó en la detención del artista y de un familiar que lo acompañaba.

En el transcurso de la causa, Alvarenga declaró en dos oportunidades. En su última exposición ante la justicia, el músico habría señalado que circulaba armado debido a las amenazas que recibía por parte de su exmanager, Carlos Mauricio Fernández, conocido como Mauri. La medida de arresto domiciliario aún debe quedar firme para hacerse efectiva.