Un hombre de 47 años fue condenado este lunes en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, por acosar a una adolescente de 13 años a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado, identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza, confesó los hechos y recibió una pena de tres años de prisión condicional.

Marín Mendoza ingresó a Roblox haciéndose pasar por un adolescente y entabló contacto con la menor. Gracias a esa interacción, la niña le pasó su número de WhatsApp. Posteriormente, comenzó a exigirle fotos íntimas, según la acusación.

La madre de la víctima detectó las conversaciones y denunció el hecho ante la Fiscalía, que imputó al agresor por el delito de “distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil”.

Condiciones de la sentencia y bloqueos escolares

El juicio se resolvió mediante un procedimiento abreviado ante el juez Marco Martinelli del Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Tunuyán. La pena es condicional, lo que implica que no habrá prisión efectiva inmediata, pero sí un registro judicial.

A raíz del caso, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) decidió bloquear el acceso a Roblox en las redes escolares de la provincia, en instituciones con pisos tecnológicos. Otras jurisdicciones argentinas analizan medidas similares.