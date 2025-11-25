Grooming digital
Condenan a un hombre de 47 años por acosar en Roblox a una menor en Mendoza
El individuo se hacía pasar por adolescente en la plataforma y logró que una menor de 13 le enviara su número de WhatsApp. Tras intercambios de imágenes, fue condenado mediante juicio abreviado.
Un hombre de 47 años fue condenado este lunes en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, por acosar a una adolescente de 13 años a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado, identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza, confesó los hechos y recibió una pena de tres años de prisión condicional.
Marín Mendoza ingresó a Roblox haciéndose pasar por un adolescente y entabló contacto con la menor. Gracias a esa interacción, la niña le pasó su número de WhatsApp. Posteriormente, comenzó a exigirle fotos íntimas, según la acusación.
La madre de la víctima detectó las conversaciones y denunció el hecho ante la Fiscalía, que imputó al agresor por el delito de “distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil”.
Condiciones de la sentencia y bloqueos escolares
El juicio se resolvió mediante un procedimiento abreviado ante el juez Marco Martinelli del Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Tunuyán. La pena es condicional, lo que implica que no habrá prisión efectiva inmediata, pero sí un registro judicial.
A raíz del caso, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) decidió bloquear el acceso a Roblox en las redes escolares de la provincia, en instituciones con pisos tecnológicos. Otras jurisdicciones argentinas analizan medidas similares.