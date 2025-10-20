Un joven de 25 años fue condenado a seis años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años en Venado Tuerto, luego de contactarla por redes sociales. El hecho ocurrió en enero de 2023 y fue denunciado dos meses después por la propia víctima.

El sentenciado fue identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca, oriundo de Goya (Corrientes), quien trabajaba como changarín y residía en una pensión ubicada detrás de una verdulería, en la zona oeste de la ciudad.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Fiscal Mayra Vuletic, Valdez Machuca se contactó con la menor a través de Instagram, mintiéndole sobre su edad (le dijo que tenía 22 años). La citó en su habitación alquilada, donde ocurrieron los hechos.

Mayra Vuletic, la fiscal que llevó adelante la investigación.

Según el relato de la víctima, que fue clave en la causa, al llegar al lugar el hombre la hizo sentarse en la cama y comenzó a tocarla sin su consentimiento. Pese a sus intentos por resistirse, la abusó sexualmente y luego intentó minimizar lo ocurrido asegurando que era estéril. Días más tarde, al no obtener respuesta del acusado por WhatsApp, la adolescente decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde otras jóvenes relataron haber sido acosadas por el mismo individuo.

Investigación y condena

La denuncia fue radicada el 11 de marzo de 2023 a través del sistema online "Iris", y tras la recolección de pruebas, se ordenó su detención, efectuada el 13 de agosto de 2024 en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

En el marco de la causa judicial, las partes acordaron un procedimiento abreviado. La defensa estuvo a cargo de la Defensora, Silvia Couselo.

La calificación legal fue la de grooming y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

Factores atenuantes y resolución judicial

El tribunal consideró como atenuantes la juventud del acusado, su arrepentimiento y la admisión de responsabilidad, pero valoró la gravedad del delito y el daño causado a la víctima. Por lo tanto, se dictó una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

Una problemática en crecimiento

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de redes sociales por parte de adultos para contactar a menores con fines abusivos. La figura del grooming —captación de menores a través de medios digitales con fines sexuales— es una modalidad que crece preocupantemente en nuestro país.