Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte están acusados por el intento de asesinato de Cristina Kirchner y fueron condenados a un año de prisión por tenencia ilegítima de un DNI.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte continúan detenidos a la espera del juicio oral por el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Ahora, fueron condenados a un año de prisión por la tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad (DNI), que fue encontrado durante el allanamiento a la vivienda que compartían.

La condena para ambos detenidos fue decisión de Héctor Sagretti, el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) número 5 de San Martín.

El ejemplar del DNI fue encontrado en el allanamiento que se llevó a cabo en la vivienda que ocupaba Fernando Sabag Montiel, el 7 de septiembre de 2022, cuando se hizo el segundo allanamiento.

Qué declaró Fernando Sabag Montiel sobre el DNI encontrado en su casa

En la declaración indagatoria que brindó el acusado de intento de asesinato a la vicepresidente de la Nación, explicó por qué tenía ese documento tarjeta en su poder: “El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz”, recordó Sabag Montiel; y aseguró no transitar por el barrio porteño: “Yo no ando por Palermo”, se defendió, debido a que el propietario del DNI indicó que lo perdió en un recital realizado en el Hipódromo.

A su vez, el, ahora, condenado por la tenencia ilegal del DNI, declaró que Brenda no sabía de que esa tarjeta de identificación se encontraba en la casa: “Jamás se lo comenté a Uliarte, decidí buscar al dueño, pero como en el documento no figuraba un domicilio, se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook”, contó.

Luego, hizo referencia nuevamente a Uliarte, quién fue su novia, al menos, hasta el momento del intento de magnicidio: “Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto”, declaró Sabag Montiel en la indagatoria.