Será imputada la mujer detenida por haber abandonado a su hijo de 9 años, quien tiene síndrome de Down, en una plaza de la ciudad de Santa Fe.

La audiencia fue solicitada por la fiscal Milagros Parodi ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), y sería agendada para este viernes por la mañana, en horario a confirmar.

En el Palomar

Las autoridades se anoticiaron de lo ocurrido el martes cerca del mediodía. Personal policial que realizaba tareas de patrullaje por la zona del Palomar recibió una alerta y acudió a la plaza Colón -ubicada en la esquina de La Rioja y Rivadavia-.

El nene fue hallado jugando en el piletón del Palomar.

Encontraron al pequeño jugando en el piletón del lugar e intervinieron. Pusieron al menor a resguardo y se activaron todos los protocolos de protección infantil, dando intervención al área local de Niñez.

Ayer, el secretario de Políticas Sociales de la ciudad, Hugo Marchetti, señaló que se realizó “una especie de pesquisa con las escuelas y distintas instituciones para dar con algún progenitor o alguien que pueda dar certeza de quién se trataba”.

Finalmente, con “la colaboración de la directora de una escuela local, se identificó al niño como alumno de la institución. Posteriormente, se logró localizar al progenitor”.

La detención se efectuó el martes por la tarde.

Identificación y detención

La identificación del niño fue clave para comenzar a determinar por qué apareció solo en la plaza. Su padre fue entrevistado, y tras la realización de una serie de medidas la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la detención de la madre del chico.

La investigación quedó a caro de la fiscal Milagros Parodi. Foto: Mauricio Garín

La aprehensión fue concretada el martes por la tarde en una casa de barrio Centenario, ubicada sobre calle Oroño al 600.

Sobre la mujer, Marchetti indicó que tiene antecedentes de consumo de sustancias y que “se había dado una situación de algún problema con el cuidado en el año 2021”. En esa línea, planteó que “uno siempre confía que los cuidados parentales son los adecuados, pero estas situaciones suceden, por lo tanto hay que trabajar también con la familia ampliada”.