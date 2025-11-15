El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y así, la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las imputaciones por el caso se dieron a conocer esta tarde y los miembros del jurado concluyeron su labor frente al tribunal

Finalmente y tras varias horas de deliberación, el principal imputado fue César Sena que fue declarado culpable por el femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, obtuvo su culpabilidad por partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria.

El jurado declaró culpable a César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios del crimen.



Por su parte, Gustavo Obregón fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.

"En los próximos días se fijará la audiencia de cesura", consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.

Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, conversó con NA y confirmó que va a apelar: "Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto".

El letrado agregó que Acuña "está tranquila" porque "ya sabía" que el jurado iba a declarar su culpabilidad.