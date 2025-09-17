Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Ocala, Florida: la Justicia condenó a Alexis Von Yates, una enfermera de 35 años, a dos años de prisión por abusar de su hijastro de 15 años.

El hecho salió a la luz cuando su propio esposo la sorprendió en pleno acto con su hijo, en una escena que dejó a toda la familia marcada para siempre.

El momento en que todo salió a la luz

El episodio ocurrió el 26 de julio de 2024, cuando Frank, el esposo de Von Yates, regresó de manera inesperada a su casa tras un turno nocturno. Al entrar al living, encontró a su esposa y a su hijo viendo una película de terror. Pero la situación rápidamente se volvió escandalosa: el adolescente, sorprendido, salió corriendo al baño con los pantalones bajos, mientras que Von Yates intentó ocultarse desnuda bajo una manta.

Alexis Von Yates fue sorprendida por su marido mientras abusaba de su hijastro. (Foto: gentileza Ocala News).

La investigación reveló que la enfermera había iniciado el contacto con el menor y que, según el testimonio del chico, ella le pidió que continuara con el acto.

La mujer, en cambio, intentó justificar los abusos diciendo que el menor le recordaba a su esposo cuando era más joven y que le había pedido al chico que se detuviera, algo que el adolescente negó rotundamente ante la Justicia.

Puede interesarte

La condena y el acuerdo judicial

El martes, el juez Timothy McCourt del Quinto Circuito Judicial de Florida dictó la sentencia: 24 meses de prisión, seguidos de dos años de control comunitario y 10 años de libertad condicional como delincuente sexual registrada. Además, Von Yates deberá cumplir 200 horas de trabajo comunitario y pagar multas y costos judiciales.

La condena fue el resultado de un acuerdo de culpabilidad que redujo la acusación original de abuso sexual agravado por una figura de autoridad familiar (que podía implicar cadena perpetua) a un cargo menor de “conducta lasciva y lasciva con un menor de entre 12 y 16 años”.

Frank volvió a casa más temprano y soprendió a Alexis mientras abusaba de su hijo. (Foto: gentileza The New York Post).

El impacto en la familia y la reacción de la víctima

Durante la audiencia, la madre del adolescente no ocultó su indignación y calificó a Von Yates como una “pedófila incestuosa” y una “cobarde” sin remordimientos. La mujer denunció que su hijo fue “manipulado y vulnerado” por Von Yates.

“Mi hijo fue traicionado y lastimado por quienes debían protegerlo”, expresó, y reveló que el chico no volvió a hablar con su padre desde el incidente.

Von Yates, que perdió su licencia de enfermería poco después de ser arrestada en noviembre de 2024, también tiene prohibido acercarse o contactar al adolescente.