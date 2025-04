En una emotiva entrevista, Marta Fort, hija del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, abrió su corazón y compartió una de las partes más personales y poco conocidas de su vida: la hemiparesia, una condición neurológica que la acompaña desde su nacimiento, afectando la movilidad del lado derecho de su cuerpo.

Con una fortaleza y madurez impresionantes, Marta se sentó frente a la periodista Angie Landaburu en el ciclo de entrevistas Ángeles y Demonios y, sin tapujos, relató el camino que recorrió desde su niñez hasta hoy, enfrentando esta difícil situación.

“La hemiparesia es algo con lo que nací. Básicamente, cuando un bebé nace y se queda sin oxígeno en una parte del cerebro por unos segundos, eso puede dejar secuelas", explicó, con voz serena pero decidida. "En mi caso fue en el lado derecho, por eso tengo afectada la motricidad y movilidad de la mitad de mi cuerpo", detalló, dejando claro que a pesar de las dificultades, nunca se dejó vencer.

Lejos de victimizarse, la joven de 21 años destacó la rápida respuesta de su familia ante la situación. En especial, recordó cómo su padre se movió con determinación para encontrar los mejores médicos y especialistas tanto en Argentina como en el exterior. “Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá buscó a los mejores profesionales, pude recuperar mucho. Hice mucha kinesiología, y sigo haciéndola. Es un trabajo constante, pero depende mucho del grado de afectación y el tiempo de tratamiento", señaló con gratitud y fuerza.

En otro momento de la charla, Angie Landaburu le preguntó cómo la hemiparesia había influido en su desarrollo como persona. Marta, con una sinceridad conmovedora, compartió su perspectiva. “Sí, lo que me pasó fue duro, pero también podría haber sido mucho peor. En mi casa me normalizaban tanto todo, que nunca me sentí diferente a los demás", dijo.

A lo largo de la entrevista, Marta recordó con ternura su infancia, marcada por constantes visitas a Fleni, el centro de rehabilitación neurológica. Con humor y cariño, relató cómo su familia hacía de cada cita médica un momento más ameno, transformando lo que podría haber sido un sacrificio en una oportunidad de disfrute. “Después del estudio, me compraban un sandwichito o íbamos a ver ropa. Todo eso me ayudaba a forjar mi personalidad”, comentó.

Sin embargo, no todo fue fácil. Por primera vez, Marta habló de uno de los momentos más difíciles de su infancia: el uso de una ortesis, conocida como "valva", una bota ortopédica que debía usar todos los días, incluso en la escuela. "Fue entre los 4 y los 13 años. Era o no ir al colegio, o enfrentarme a la vergüenza. Pero aprendí a decir ‘es parte de lo que soy y ya está’”, recordó con valentía.

La conversación, cargada de reflexión, llevó a una conclusión profunda: cómo la adversidad y los desafíos que enfrentó desde pequeña la moldearon como persona. “Me tocó vivir situaciones difíciles. Si no tuviese la fortaleza que tengo, tal vez no las habría enfrentado de la misma manera. Todo eso me forjó, me dio fuerza”, afirmó.

Con cada palabra, Marta Fort dejó un mensaje poderoso. Su historia no es solo la de una joven que lidia con una condición neurológica, sino la de una mujer que eligió transformar el dolor en resiliencia, en un legado de amor propio, aceptación y lucha incansable.