Desde que comenzó el Bailando 2023 (América) Alexis el Conejo Quieroga y su bailarina, Martina Peña, enfrentan fuertes rumores de romance. En su momento se los vio compartir distintas salidas e incluso su coach aseguró que tienen mucha química.



Este viernes, la pareja abrió la noche de reggaetón caliente y hubo un gesto que podría confirmar que hay un vinculo más allá de la amistad. “El sábado estaba solo en casa y le mando un mensaje donde le pongo: che ¿queres que salgamos esta noche?”, comentó el joven.

“Como amigo no estás en tu casa solo y le escribís a ella, el como amigo es rarísimo”, acotó Marcelo y Alexis continuó: "Me dijo que no porque dice que si salíamos la gente iba a pensar que estábamos juntos”.

En eso, su compañera lo interrumpió y amplió: “Tengo algo para decir, ¿por qué le dije que no? porque la noche anterior habíamos salido con Kennys, Romina, y yo le dije que vaya. Lo invité, él llegó estuvo ahí toda la noche y desapareció. No se fue con otra persona pero se fue a su casa y me él iba a llevar".

“Yo tenía un amigo de Córdoba que dormía conmigo y me fui a mi casa porque se tenía que tomar el avión en poquitas horas. Y ella se fue con todos caminando, pensé que se iba con ellos. Sino la hubiera llevado a casa, ¿Cómo que no?”, fue ahí cuando se dio cuenta que se había mandado al frente solo y corrigió: "A tu casa, perdón".

Los puntajes del «Cone» Quiroga y Martina Peña

En primer lugar, Ángel de Brito comenzó con las devoluciones: «Es más caliente que lo que vimos ayer. Lo que no me gusto fue la distancia en la coreo. Ya que son 4 podrían bailar más juntos. Martina me encanta, el «Cone» tuvo un solo problema, que chocó ahí. Pero bueno, me gusto, aprobaron», aseguró el primer jurado del Bailando mientras los calificaba con un 6.

Por otro lado, Pampita continuó con la evaluación: «Me parece que tienen mucho potencial y las chicas invitadas son tremendas. Martina sos un fuego, ella es chispita. Me gusta que empiezo a ver lo hot, tuvieron desprolijidades. Pero para darle un aliento a las otras parejas voy a subir un puntito», afirmó mientras levantaba su voto secreto en el Bailando.

Acto seguido, Moria Casán tomó la palabra y expresó: «Apareció el chongo. Es diferente, tiene una pelvis activa, mejoró en su evolución. Aparte, veo una química con la chica, otra sensualidad», valoró mientras puntuaba con un 8. Finalmente, Marcelo Polino cerró la ronda del Bailando y manifestó: «Por fin va llegando lo hot. Las invitadas son 2 diosas y la pareja no sé si están o no, pero me creí el cuento. Lo que vi me gustó», e impresionó a todos con un 7.