Si bien en el día de ayer Marina Calabró había anunciado el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de América TV con una edición especial del Bailando para festejar los 20 años del ciclo, este jueves fue el propio conductor quien lo confirmó en Lape Club Social Informativo.

"Estamos en condiciones de afirmar que hay una primera pareja convocada formalmente al Bailando 2025", confió entonces la periodista frente a Sergio Lapegüe antes de pedir la palabra del mismísimo Tinelli.

"Hola Lape querido. ¿Cómo estás? Te habla Marcelo Tinelli. Primero te quiero decir que si volvemos con el Bailando, por favor quiero que estés en el Bailando. Me muero y sé que bailás muy bien, y Bochi también, tu mujer, que podría hacer una muy buena pareja", se oyó así al famoso conductor invitar formalmente al conductor de las mañanas de América para ser una de las figuras de este año.

El tiempo que agregó: "Te digo, lo vengo pensando, no me animaba pero, bueno, me largo y te lo digo. En el festejo de los veinte años del Bailando, por favor, tenés que estar. Ya está. Primer convocado. No me podés decir que no. Así que no sé, hablá con tu mujer y después contestame".

Tras oír atentamente el audio de Tinelli, el festejo en el estudio fue total, y tras ello Marina Calabró sumó otros tres nombres de figuras que en breve recibirán el llamado del conductor para invitarlas a participar del histórico programa de baile: Marcela Tauro, Sabrina Rojas y Karina Mazzocco.