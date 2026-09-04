La investigación iniciada tras encontrar dos cuerpos calcinados dentro de un auto en la bajada Cargill cuenta con un video clave. De esta manera se refuerza la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Se trata de una filmación tomada por pescadores que registra los últimos momentos del autor del crimen y permitió despejar dudas sobre la secuencia que terminó con su muerte. La víctima había radicado el 1° de septiembre una presentación legal por hostigamiento y acoso.

La imágenes captadas por pescadores muestran los últimos momentos del femicida que se suicidó arrojándose al interior de un vehículo en llamas en un sector costero de Villa Gobernador Gálvez. En ese auto, un Chevrolet Corsa, se encontraba el cuerpo de su expareja, Mariana Vanesa Di Paolo, cuya causa de muerte aún no se conoce.

Puede interesarte

La filmación, que circula por WhatsApp, ya está en manos de la Fiscalía, que no tiene dudas de que el caso se encuadra en un femicidio seguido de suicidio.

Aunque los cuerpos se encontraban calcinados, es un hecho que pertenecían a Luis Rodrigo Argañaraz y a Di Paolo, quienes habían sido pareja.

“No fue un incendio. Fue un femicidio. A mi hermana, ese hijo de puta le arrebató la vida, le quitó sus sueños y dejó a sus hijos sin su propia mamá. Y, por último, el muy cobarde se quitó la vida. Hijo de puta, mal nacido. Ojalá te vayas al infierno. Descansá en paz, mi colorada. No te merecías esto”, escribió Celeste en Facebook, familiar de Mariana.

Las imágenes, tomadas por pescadores este jueves por la mañana en la bajada Cargill, muestran a un hombre desencajado frente a un Chevrolet Corsa en llamas. Argañaraz había tomado la determinación de inmolarse y se había arrojado al fuego. Sin embargo, logró salir con las ropas ya consumidas por las llamas y corrió hacia el río Paraná, donde se arrojó al agua para apagar el fuego que había alcanzado su cuerpo.

Después de permanecer unos instantes en el agua, regresó a la costa y volvió a arrojarse al fuego. Esta vez, quedó atrapado entre las llamas y murió.

Puede interesarte

Asimismo, se conoció que Di Paolo había denunciado a su expareja apenas 48 horas antes y había solicitado una medida de protección por hostigamiento y acoso. El pedido, sin embargo, no pudo evitar el desenlace fatal.

Tenían hijos en común.

Argañaraz, cuya documentación fue hallada en la escena del crimen, ya había tenido comportamientos violentos, según se desprende de la información que manejan los investigadores.

Por estas horas, distintas publicaciones en redes sociales despiden a la víctima, que era empleada de un centro de estética de Villa Gobernador Gálvez.