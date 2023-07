El humorista estaría transitando una historia de amor con una reconocida actriz y conductora. Te contamos todos los detalles en esta nota

Coco Sily estaría viviendo un romance con la ex animadora infantil Cecilia “Caramelito” Carrizo, según informó el periodista Agustín Rey en el programa de radio de Jorge Rial.

“Quienes están saliendo hace menos de dos meses, quienes están viviendo un romance insipiente son Coco Sily y Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo. Se conocieron en la radio”, detalló el columnista de espectáculos.

Además, el periodista indicó que, por el momento, van a intentar mantener el vínculo al resguardo de la prensa. “Aunque lo quieran desmentir, en unos meses lo van a blanquear… Están muy enamorados y felices”, añadió.

En diciembre de 2022, Caramelito confirmó que se separó de Damián Giorgiutti luego de 25 años de amor y dos hijos en común, Lorenzo y Benito. Ahora, la conductora estaría nuevamente apostando a un relación a largo plazo.

La tristeza de Caramelito Carrizo tras separarse del padre de sus hijos luego de 25 años juntos

Cuando todo parecía indicar que Caramelito Carrizo terminaría sus días con Damián Giorgiutti, el padre de sus dos hijos, él decidió separarle y ponerle fin a un matrimonio de 25 años, lo que provocó un dolor inmenso en la ex panelista de A la Tarde (América TV).

“A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento”, comentó

“Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor”, reconoció la actriz que no se esperaba la decisión de su compañero de toda la vida, padre de sus dos hijos adolescentes, Lorenzo y Benito.

“Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas”, se lamentó y cerró, “siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida”.