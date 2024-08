Bake off Famosos Argentina es la nueva apuesta de Telefe, con la conducción de Wanda Nara, quien volverá a demostrar su pasión por la cocina tras el recordado paso por Masterchef. En este ciclo, que por primera vez en el país contará con personalidades destacadas como participantes, catorce celebridades serán desafiadas a demostrar su creatividad y destreza en el arte de la pastelería.

Así, día a día, los participantes deberán sortear distintos retos y crear postres, tortas y galletas que impresionen a un jurado compuesto por profesionales de reconocida trayectoria, entre los que se encuentran Damián Betular, famoso por su humor y su estilo detallista y creativo, cuya simpatía conquistó al público en ediciones anteriores de realities culinarios. Junto a él estará Maru Botana, en lo que se encuadra como su regreso a Telefe. Conocida por su espontaneidad y experiencia empresarial, esta será su primera vez evaluando a los concursantes de Bake Off. El trío lo completa Christophe Krywonis, el riguroso chef francés que participó en numerosos programas de cocina en la Argentina y Uruguay, y ahora enfrenta el desafío de ser nuevamente jurado en esta competencia.

El programa, como ya tiene acostumbrado, tiene como objetivo desafiar a los reposteros aficionados, poniéndolos a prueba con diversas técnicas y niveles de creatividad en el ámbito pastelero. La incorporación de famosos como concursantes es una novedad en la versión argentina del programa, aportando un nivel de complicidad y entretenimiento adicional.

La primera participante confirmada es la actriz y productora Andrea del Boca, quien luego de varios años alejada de la pantalla chica regresará en un nuevo rol. del que no se encuentra muy alejada en su vida personal, ya que es habitual su preparación de tortas tanto para los cumpleaños en su familia como incluso en los casamientos.

Nacho Elizalde, conductor y productor, en este momento en el canal de streaming Luzu, tambíen será de la partida en el reality de cocina, ante lo que declaró: “Voy a mostrar mis dotes culinarios así que espero que toda la comunidad de Luzu me apoye. Es Bake Off Celebrity así que no entiendo por qué me han llamado a mí... Pero es por el éxito de Luzu y Nadie dice nada. Para mí estar en un proyecto en la tele es algo raro, pero sé que la comunidad me va a bancar”.

Sorpresa causó cuando se conoció el nombre de la tercera participante en estampar su firma, nada más y nada menos que Verónica Lozano, la exmodelo, psicóloga y conductora que todas las tardes está al frente de su ciclo por esa misma pantalla. Es menester aclarar que la también diseñadora de modas disfruta cocinar las más variadas preparaciones para su familia.

El deporte también dirá presente en el reality luego de que se revelara que Marcos Milinkovic, leyenda del vóley argentino, tambíen deberá enfrentar al jurado de pastelería. Actualmente de 52 años -y con 2.02m de altura- su irrupción en los medios masivos se dio en 1995, cuando se alzó con la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de 1995, al vencer en la final a los Estados Unidos. Tras ello, la gloria, y el capitán de la Selección incluso fue nombrado por la Federación Internacional de Voleibol como uno de los 25 mejores jugadores del siglo.

Tras varios años viviendo en el exterior, Eliana Guercio regresó al país y de inmediato comenzó a ocupar el panel en diferentes programas, y ahora tendrá la responsabilidad de realizar las mejores preparaciones a la espera de conseguir el visto bueno de los jurados.

Lejos de su zona de confort, el periodista deportivo Gastón Edul se calzará el delantal de cocina en el reality, tal como él mismo lo informara en su visita a Fuera de Joda, el streaming de Telefe. Reciente ganador de un Martín Fierro Digital como mejor Contenido Temático, ahora deberá demostrar sus habilidades al frente de las hornallas.

No en la primera vez que Camila Homs se encuentra en la pantalla chica en un ciclo de cocina, ya que es recordada su participación en Cucinare (El Trece), sin embargo, en esta oportunidad su experiencia estará supeditada a lo que el jurado decida. “La cocina es mi cable a tierra, me encanta y esta pasión la tengo desde chica… vengo haciendo muchos cursos de cocina, sobre todo de pastelería que es lo que más me gusta”, reveló en su momento.

Damián De Santo, de destacada trayectoria en teatro y televisión, dio un giro inesperado en su carrera y decidió sumarse al concurso de cocina, en el que deberá hacer gala de sus dotes en la pastelería. El intérprete que vive actualmente en Córdoba, en Villa Giardino, donde gestiona un emprendimiento turístico de cabañas, se prevé que sea uno de los primeros en sorprender al jurado.

Actriz, cantante, conductora y dueña de una cafetería, Cande Molfese suma un nuevo desafío a su vida al revelarse que se trata de la novena -y última hasta el momento- de las figuras convocadas para esta particular edición del show. En su rol como intérprete, tras brillar en Violetta fue parte de ficciones como Barrabrava y El sabor del silencio.