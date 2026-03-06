Avanza la investigación por un inquietante caso de presunto grooming en el que se encuentra seriamente involucrada una ciudadana china, empleada de un supermercado de la ciudad de Helvecia (cabecera del pepartamento santafesino de Garay).

Este jueves, autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) brindaron una conferencia de prensa en el hall del edificio del Ministerio de Seguridad de la provincia para informar sobre los avances de la causa y también ofrecer a la sociedad una serie de sugerencias para prevenir este tipo de delitos.

En primer lugar, Brenda Fernandez, comisario supervisor jefe de la Región 1, explicó que el caso estalló cuando las mismas víctimas, que serían más de 30 menores de edad de entre 8 y 17 años, comenzaron a ver videos suyos en la red social china Tik-Tok.

Las grabaciones habían sido obtenidas a través de un teléfono celular por una ciudadana china, que trabaja para un supermercado.

Los padres presentaron entonces varias denuncias que fueron elevadas al Área de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que encargó las medidas de rigor a la División de Trata de Personas de la PDI.

Con el correr de las horas, nuevas víctimas se fueron sumando a la lista.

La mujer apuntada invitaba a las pequeñas a salir en sus videos. A veces les ofrecía un chocolate o algún otro tipo de golosina, a modo de retribución. Luego, el material era subido a su usuario personal de la mencionada red social.

“Nos llamó la atención cuando fuimos a los comentarios que eran todos con connotación sexual y subidos de tono, en distintos idiomas”, explicó Fernández.

La mujer china, que hacía los videos adentro y afuera del negocio, no está detenida. Por otra parte, no habría más personas involucradas en el caso, aunque todavía resta conocer los peritajes de un par de teléfonos celulares que fueron incautados durante el operativo realizado el miércoles.

“Todo arrancó por el boca a boca de las chicas, que se encontraban en esa plataforma. Hablaron entre ellas y les contaron a sus padres”, puntualizó la funcionaria policial.

La mujer sospechosa permanece por ahora en libertad. No se sabe a ciencia cierta si tiene antecedentes.

Zulma Rapela, jefa de Prevención de la PDI. Foto: Gentileza

Prevención

A su turno, la jefa de Prevención, Zulma Rapela, destacó la importancia de que niños, adolescentes y adultos se mantengan informados sobre la problemática para poder prevenir estos abusos a través de Internet.

“Hay que aprender sobre las herramientas que tienen aplicaciones, las configuraciones de seguridad, pero por sobre todo hay que enseñar a los chicos qué es el grooming y que ellos estén atentos a las señales si algún acosador puede estar tratando de comunicarse con ellos”, analizó.

“Que cuando vean algo raro o un mensaje sospechoso -agregó- tengan confianza con un adulto para hablar sobre la situación y que no caigan en ese engaño y sufrir consecuencias mayores”.

A los padres les recomendó investigar “qué es el grooming, que es un delito que parece no tener consecuencias, porque una foto o un video en una plataforma parece inofensivo, pero no sabemos quién está del otro lado en una red social”.

“Los chicos están muy acostumbrados a las redes. Tienen seguidores, 1000 o 2000 ‘amigos’. Y no saben quiénes son muchos de ellos. Hay que cuidar qué es lo que se sube. Hay que preservar la identidad del niño. Hay que estar atentos para ver qué información están subiendo. Que no suban datos personales, fotos de la escuela, el club al que asisten, qué deportes practican”, alertó.

“Los delincuentes hacen ingeniería social y saben llegar al niño. Crean cuentas falsas para hacerse pasar por un par. Se hacen amigos y a través de ese vínculo logran que las víctimas les pasen una foto íntima o un video. El grooming es la antesala de otros delitos más graves”, concluyó.

Los videos fueron tomados adentro y en los alrededores de un super chino de Helvecia. Foto: Gentileza

¿Qué hacer?

Ante una situación de acoso, es muy importante que el adulto no bloquee el teléfono del presunto abusador o su perfil en la red social, que no borre los “chats” y que tampoco simule ser el nene para seguir chateando con el acosador. Son actos instintivos terminan siendo errores graves, porque complican la tarea de los investigadores.

En la provincia, una herramienta al alcance de todos para hacer las denuncias es la página web del Ministerio Público de la Acusación. También, las víctimas o sus familiares pueden llamar a la Central de Emergencias 911, acudir a cualquier Centro Territorial o inclusive en la comisaría del barrio.