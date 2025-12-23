Finalmente, se notificó que el episodio de este lunes por la mañana en inmediaciones del Club Colón estaba relacionado a la búsqueda del joven.

La familia de Jeremías Monzón confirmó que el cuerpo hallado este lunes por la mañana en la zona sur de la ciudad de Santa Fe pertenece a su hijo.

El cuerpo hallado

Durante la mañana del lunes, el cuerpo de una persona, este martes confirmado como el de Jeremías Monzón, fue encontrado sin vida dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos, ubicada en J. J. Paso al 3700, en el acceso a barrio Chalet, en un sector comprendido entre el Puente Carretero y el estadio del club Colón.

La noticia generó profunda conmoción en distintos ámbitos oficiales, judiciales y familiares que se encontraban abocados a dar con el paradero de un adolescente que se encuentra desaparecido desde el jueves.

Según las primeras informaciones, el cuerpo habría sido descubierto por un ocasional transeúnte, que al ingresar al predio se topó con una escena estremecedora y dio aviso inmediato al 911. Minutos después, la zona se vio colmada por numerosos móviles policiales y personal especializado.