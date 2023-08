Una de las muchas revelaciones que llamaron la atención en Spare, la autobiografía del príncipe Harry publicada a principios de este año, fue su afirmación de que el personal de comunicación del palacio de Buckingham había interferido directamente en los guiones de Suits, la popular serie en la que Meghan Markle actuaba cuando se conocieron.

“Meg recogió todo lo que tenía en su casa y abandonó su papel en Suits después de siete temporadas. Fue un momento difícil para ella porque amaba esa serie, amaba su personaje y la gente con la que trabajaba. Y amaba también Canadá”, relató Harry al respecto en sus memorias. “'Por otro lado, la vida allí se había vuelto insostenible, especialmente en el set de rodaje. Los guionistas estaban frustrados porque a menudo el equipo de comunicaciones del palacio les aconsejaba cambiar las líneas del diálogo, lo que debía hacer su personaje, cómo debía actuar”.

Puede interesarte

Suits, que dejó de emitirse hace cuatro años, ha vuelto a estar de actualidad este verano después de que Netflix adquiriera los derechos para su emisión en Estados Unidos y se convirtiese en la serie más vista de la plataforma de streaming durante el mes de julio (en la primera semana del mes batió un récord al acumular casi 3.700 millones de minutos de visionado, el máximo para un producto audiovisual que no fuese de producción propia y que la acerca a gigantes como Stranger Things o Wednesday).

Esto también devolvió a la palestra a su creador, Aaron Korsh, quién concedió una entrevista a The Hollywood Reporter que se publicó el martes y en la que habla por fin sobre las interferencias de Buckingham que ya adelantaba Harry.

“Diré, y creo que Harry ya lo trató en su libro porque he escuchado a otras personas hablando de esto, que [la familia real] dio su opinión sobre ciertas cosas. No sobre muchas en realidad, pero sí sobre algunas cosas que queríamos hacer y no pudimos, y fue un poco irritante”, reveló Korsh, quien luego detalló un episodio en especial que le molestó porque quería hacer un guiño a su familia política en la serie y se quedó sin poder hacerlo:

“La familia de mi mujer, cuando discuten sobre un tema sensible, utilizan la palabra ‘poppycock’ [se podría traducir como ‘majaderías’ o ‘pamplinas’]… Así que en un episodio queríamos que Rachel [el personaje de Markle] utilizase esa palabra durante una conversación con Mike [el de Patrick J. Adams]. Para hacer un guiño a mis suegros, lo que queríamos que dijera era ‘mi familia diría poppycock’, pero la familia real se negó. No querían que pronunciara esa palabra. Supongo que porque no querían que luego la gente editara la escena para que pareciese que estaba diciendo ‘cock’ [término vulgar para referirse al pene en inglés]. Así que tuvimos que cambiarlo y no me gustó porque ya les había dicho a mis suegros que la palabra iba a salir en la serie. Puede que hubiera una o dos cosas más que nos pidieron cambiar, pero no me acuerdo”.

Korsh dice en la entrevista que tampoco recuerda quién era el intermediario que la familia real británica utilizaba para pedir esos cambios –apunta posiblemente al agente de Meghan, aunque puntualiza que 'sea quien fuera, les gustaba tan poco decírmelo como a mí escucharlo" –, ni dice saber cómo lograron tener acceso a los guiones (algunos medios como el Daily Mail se han dirigido al departamento de comunicación de Buckingham para recabar su versión, pero han declinado hacer comentarios). Sí enfatiza sus molestias al respecto, sobre todo en un primer momento, aunque más tarde comprendiera que había cierta lógica en las peticiones: “Cuando estás haciendo y gestionando una serie, siempre que alguien te dice que no se puede hacer algo que quieres hacer, sentirte irritado va a ser tu primera reacción”.

Adiós a la serie

Meghan Markle dejó Suits en 2017, un año antes de casarse con Harry, y desde entonces no ha retomado su trabajo de actriz. Una vez ella y su marido dejaron de ser miembros en activo de la familia real, sí que firmaron como se sabe acuerdos millonarios con Netflix y Spotify para producir y aparecer en documentales y podcasts (el segundo se rompió y el primero parece estar en el alambre), pero en ningún momento se dio a entender que la duquesa de Sussex podría tener planes de volver a interpretar a un personaje de ficción.

Puede interesarte

“La actuación no será uno de sus centros de atención, Meghan Markle no volverá a ponerse delante de las cámaras ni retomará su carrera como actriz”, declaró un portavoz de WME, agencia que la representa desde abril. Aun así, las cosas podrían haber cambiado este verano, especialmente después del grandísimo éxito que ha cosechado Suits en streaming. La periodista estadounidense Kinsey Schofield, especializada en información sobre la realeza, señaló recientemente a GB News que “a Meghan le han comentado que existe una demanda por parte de los fans para que vuelva y que debería actuar de nuevo. Me dicen que está emocionada y que le gustaría poder hincar el diente en un papel dramático y cree que un Oscar podría estar en su futuro”. Han aparecido también informaciones similares en otros medios, como Life & Style Magazine, donde se habla inlciuso de que Markle ya habría recibido ofertas y que estaría en conversaciones con directores y productores de prestigio para preparar su vuelta.