La búsqueda desesperada llegó a su fin con la peor noticia. Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó que los tres cuerpos encontrados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza.

Las jóvenes habían sido registradas subiendo a una camioneta blanca en la zona oeste del conurbano bonaerense. Desde entonces no hubo rastros hasta que, en medio de una serie de allanamientos, las fuerzas de seguridad hallaron los cuerpos enterrados en una casa del sur del Gran Buenos Aires.

El reconocimiento fue realizado por los propios familiares en la DDI de La Matanza, a partir de imágenes que les mostraron los investigadores. La confirmación estremeció a la comunidad y generó una fuerte reacción de dolor en el entorno de las tres adolescentes.

En paralelo, la Justicia ordenó una serie de operativos que derivaron en la detención de cuatro personas sospechadas de estar vinculadas con el caso. Los investigadores no descartan la participación de más involucrados, mientras analizan pistas que conectan a los acusados con el vehículo utilizado.

La camioneta blanca en la que se subieron las jóvenes el viernes apareció incendiada en las últimas horas, lo que refuerza la hipótesis de un intento de borrar pruebas. Los peritos trabajan sobre los restos del rodado para determinar si allí hubo rastros que permitan fortalecer la causa.

El hallazgo de los cuerpos en Florencio Varela se produjo en el marco de una investigación que había comenzado como averiguación de paradero y que ahora está caratulada como homicidio.

Las próximas horas serán claves: los detenidos deberán prestar declaración y la fiscalía evaluará si existen elementos para ampliar las imputaciones. Mientras tanto, familiares y allegados de Morena, Brenda y Lara se movilizan para exigir verdad y justicia por las tres jóvenes.