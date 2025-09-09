Una confusión fatal terminó con la vida de Jonathan Prim, un mecánico de Trelew, Chubut, que recibió dos balazos mientras trabajaba en la vereda de su domicilio, junto a sus hijos, en el barrio Los Pensamientos, en la tarde del lunes.

Según relataron sus familiares, Jonathan fue confundido por delincuentes que buscaban a otra persona vinculada al narcotráfico en la zona. Los agresores llegaron al lugar en una motocicleta, dispararon contra él y huyeron inmediatamente.

El momento del ataque

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en la calle Gualjaina al 400, mientras Jonathan arreglaba el motor de dos camionetas. Sin mediar advertencia, recibió dos impactos en el torso que le provocaron heridas de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia en una camioneta particular al Hospital Zonal Adolfo Margara, pero falleció en el trayecto debido a la pérdida de sangre.

La cuadra donde mataron al mecánico, en Trelew.

Familiares conmocionados

Su hermano Javier contó que los agresores buscaban a otro joven del barrio:

“Supuestamente, estaban buscando a un pibe de la esquina, vinculado con drogas. Mi hermano estaba trabajando y lo mataron por equivocación”.

Por su parte, su hermana Soraya expresó en redes sociales:

“Hoy mataron a mi hermano por equivocación de los delincuentes. Era un tipo sano, trabajador y buena persona. ¡Estamos en tierra de nadie en Chubut!”.

Un detalle que reforzaría la hipótesis de error es que Jonathan llevaba una gorra similar a la del joven que los atacantes buscaban, quien aparentemente escapó del lugar minutos antes del ataque, lo que habría desencadenado la confusión mortal.

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Investigación en curso

Tras el asesinato, la Policía de Chubut desplegó un operativo en el barrio para dar con los responsables, aunque hasta este martes no se registraban detenciones. La Fiscalía de Trelew trabaja sobre varias líneas de investigación, siendo la más firme la de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, que terminó con la muerte de un inocente.

El caso generó conmoción en el barrio y volvió a poner de relieve la violencia que afecta a algunos sectores de la ciudad, donde los vecinos denuncian que los disparos son frecuentes en la zona.