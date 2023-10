El mundo del fitness se vio conmocionado por una triste noticia: Raechelle Chase, una influencer fisicoculturista, murió repentinamente a los 40 años de causas desconocidas. La noticia fue difundida a través de redes sociales y luego confirmada por el ministerio de Justicia de Nueva Zelanda, su país natal.

Chase, que tenía más de un millón de seguidores en Facebook, era reconocida por compartir contenido relacionado a los hábitos fit y a enseñar sus entrenamientos que la llevaron a participar en diferentes concursos de musculación.

Era madre de cinco hijos y una figura importante en su país: en el 2011, se destacó en los Premios Olympia, una competencia mundial de culturismo que la llevó a posicionarse como una personalidad importante. En el 2014, hizo una pausa en su carrera ya que había quedado embarazada.

Luego de que se difundiera la noticia de su muerte, Anna, su hija mayor, publicó unas palabras de despedida: “Era comprensiva, bondadosa y siempre nos daba los mejores consejos. Era una mujer muy ambiciosa que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La extraño muchísimo y ese amor nunca se desvanecerá”.

Durante 14 años, la influencer estuvo casada con Chris Chase, con quien atravesó un duro momento en el 2015: lo condenaron a 10 años de cárcel por haber estado implicado en un crimen relacionado a distribución de drogas. Dicho evento, la llevó a alejarse un tiempo de las redes sociales y la prensa.

“La relación en la que estaba me enseñó muchas cosas sobre lo que no quiero y lo que necesito evitar. No fui solo yo la que sufrió, fue toda mi familia. Si sabés que estás en una relación abusiva y no tenés el coraje de dejarla, hacelo por tus hijos. Agarrá lo que necesites, el tiempo suficiente para sobrevivir arrastrándote fuera de ese agujero porque te prometo que valdrá la pena”, declaró Raechelle en un comunicado.

Chase, quien creaba contenido para incentivar a las personas a realizar actividad física para mejorar su autoestima e invertir en su salud, publicó en una de sus últimas fotos: “El crecimiento puede ser doloroso, el cambio puede ser doloroso, pero nada es tan doloroso como quedarse atrapado en un lugar al que no pertenece”.