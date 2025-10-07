La alcaldesa de Herdecke, localidad cercana a Dortmund, Alemania, Iris Stalzer, de 57 años, fue apuñalada este martes cerca de su domicilio, en lo que se investiga como un posible ataque con motivación familiar. El canciller alemán, Olaf Merz, expresó en su cuenta de X: “Tememos por su vida”.

Stalzer, electa a fines de septiembre con el 52,8 % de los votos, fue encontrada gravemente herida por su hijo en su apartamento, tras haber recibido varias puñaladas en abdomen y espalda mientras se desplazaba por la calle, según informó el diario Bild. La edición digital de Focus detalló que la alcaldesa sufrió 13 heridas de arma blanca.

La ciudad de Herdecke, ubicada en el estado de Renania del Norte-Westfalia y con 22.500 habitantes, se encuentra conmocionada por el hecho. La alcaldesa, casada y con dos hijos adolescentes, permanece en estado crítico, según confirmó su partido, el socialdemócrata PSD.

Policías en una calle en Herdecke, Alemania, el martes 7 de octubre de 2025, después de que la nueva alcaldesa, Iris Stalzer, fueencontrada gravemente herida en su apartamento. (AP Foto/Martin Meissner)

La policía de Hagen indicó que no descarta una motivación familiar y que se investiga “en todas las direcciones”. Los hijos adoptivos de Stalzer fueron detenidos temporalmente para recabar pruebas. Según el diario Bild, fueron ellos quienes alertaron a las autoridades sobre el ataque.

Puede interesarte

El semanario Der Spiegel recordó que Stalzer ya había sido atacada este verano por su hija adoptiva, de 17 años, también con un cuchillo, lo que podría vincular los incidentes recientes a conflictos familiares previos.