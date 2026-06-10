La ciudad de San Carlos de Bariloche continúa conmocionada por la muerte de un ciclista que sufrió un grave accidente mientras recorría un sendero de montaña en cercanías del cerro Goye. En las últimas horas, se confirmó la identidad de la víctima: se trataba de Adrián Ignacio Arano, un hombre de 50 años, asesor financiero y reconocido dentro del ámbito deportivo local.

El episodio ocurrió el domingo, poco después de las 13, en una zona de picadas que conecta el sector del cerro Goye con Laguna Negra, un área frecuentada por ciclistas y amantes del trekking.

De acuerdo con las primeras informaciones, Arano realizaba un recorrido recreativo en bicicleta por un circuito con estructuras de madera y obstáculos diseñados para maniobras técnicas cuando perdió el control y cayó por motivos que aún son materia de investigación.

Cómo ocurrió el accidente

Según trascendió, el hombre iba registrando el trayecto cuando se produjo el accidente. Como consecuencia de la caída, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a desplegar un importante operativo de rescate debido a las dificultades de acceso del terreno montañoso.

Tras el llamado de emergencia, trabajaron en el lugar integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, bomberos voluntarios, efectivos de la Comisaría 55° y personal de Criminalística.

Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el ciclista murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro médico.

La investigación judicial

La Fiscalía de Bariloche tomó intervención inmediata para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar con precisión qué provocó la muerte.

Entre las primeras medidas ordenadas se dispuso una autopsia para establecer si el fallecimiento se produjo exclusivamente por las lesiones sufridas durante la caída o si existió algún otro factor que haya influido en el desenlace.

El accidente ocurrió en un sector cercano al cerro Goye y a Laguna Negra, un punto muy visitado por deportistas debido a sus senderos de montaña y circuitos recreativos.

La despedida del club donde jugaba

Arano tenía una fuerte vinculación con el deporte local y formaba parte de un equipo de fútbol de la ciudad, que expresó públicamente su dolor por la noticia.

“Nuestro club lamenta con un profundo dolor, el fallecimiento de Arano Adrián. Un jugador de muchos años dentro de nuestra institución, quienes tuvimos la oportunidad de verle jugar y celebrar los triunfos con Chicago, lo recordaremos”, expresaron a través de un mensaje difundido en redes sociales.

El comunicado también acompañó a familiares y amigos del hombre: “Acompañamos a familiares, amigos y a nuestros Toros del Club que compartieron estos años de fútbol con él. Que en paz descanses Adrián”.