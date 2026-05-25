Un argentino de 63 años fue detenido este domingo en la ciudad de Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais, acusado de cometer un acto de racismo contra un nene de 7 años durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça.

Según denunció la madre del menor, el hombre, identificado como Eduardo Ignacio, tomó fotos y videos del chico sin autorización y los envió por redes sociales junto con mensajes discriminatorios en español, entre ellos una frase en la que afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”.

Cómo descubrieron los mensajes racistas en el tren turístico

De acuerdo con el relato de la madre, la familia había subido al tren en São João del-Rei cerca de las 10 de la mañana para celebrar su cumpleaños. Viajaban junto al nene su hermana, una sobrina, su madre y su padrastro.

Poco después de iniciado el recorrido, un pasajero que estaba sentado detrás de ellos les avisó discretamente que el hombre ubicado a su lado estaba fotografiando y filmando al chico. La mujer enfrentó entonces al sospechoso y le pidió que le mostrara el teléfono celular.

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En un primer momento, el argentino negó haber tomado las imágenes y se resistió a entregar el dispositivo. Sin embargo, cuando la mujer logró acceder al celular, encontró conversaciones en las que el hombre compartía fotos y videos de su hijo junto con comentarios racistas sobre el color de piel del nene.

Según el testimonio de la madre, en uno de los mensajes el acusado insinuaba que podía convertir al menor en su esclavo. En otra conversación también hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

El sospechoso quedó detenido en Minas Gerais

Tras el hallazgo, pasajeros y personal de seguridad del tren intervinieron y mantuvieron retenido al hombre dentro de un compartimento hasta la llegada de la Policía Militar brasileña.

El sospechoso fue trasladado junto con la madre del nene a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación.

La mujer aseguró que el contenido encontrado en el teléfono le hizo temer que la situación pudiera haber escalado aún más. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, declaró a medios locales.

Por su parte, la empresa VLI, responsable de la operación del tren turístico Maria Fumaça, repudió el episodio y afirmó que colaborará con las autoridades brasileñas en la investigación del caso.