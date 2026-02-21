ianca Dias, una reconocida influencer brasileña de 27 años, murió este viernes en Guarujá (SP), apenas veinte días después de someterse a una cirugía estética.

Según contó su familia, Bianca sufrió una embolia pulmonar mientras se encontraba en la casa de sus padres para recuperarse de la intervención.

Aunque en los últimos días había mostrado signos de mejoría, sufrió un mal súbito y no logró ser reanimada pese a los intentos de sus seres queridos.

Una vida marcada por la exposición y el cariño de sus seguidores

Bianca era muy activa en redes sociales, donde sumaba cerca de 60 mil seguidores. Compartía su día a día, viajes internacionales, trabajos como modelo fotográfica y campañas publicitarias para comercios locales. Su perfil se había convertido en una ventana a su vida y en un espacio de inspiración para muchos.

La joven, nacida en Mauá, deja a dos hijas pequeñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedan al cuidado de su familia.

Homenajes y despedida en su ciudad natal

La muerte de Bianca generó una ola de mensajes de dolor y despedida en las redes. Amigos, seguidores y figuras del ambiente artístico expresaron su tristeza y recordaron su calidez y alegría.

La hermana mayor de Bianca, Kety Dias, afirmó que se pregunta “qué podría haber hecho para evitar” la muerte de la influencer.

“Desde pequeña, tuve el instinto de cuidarte. Un cuidado que parecía más grande que yo misma. Siempre quise protegerte de todo, como si el mundo pudiera ser menos duro si yo estuviera cerca”, escribió.

El masajista Jeff Safra, amigo de la influencer, también le rindió homenaje en redes sociales. Publicó una foto de Bianca con el texto: “Te amo hasta la próxima vida. Amarte en esta tierra fue una de las mejores cosas del mundo”.

“Tan hermosa, tan joven, no lo entendemos, pero todo pasa por algo. Pasamos momentos maravillosos, conversaciones increíbles. Que Dios consuele a la familia. Los recordaré con mucho cariño y orgullo”, escribió la cantante Patricia Gandem.

El velorio se realizó el viernes por la mañana en San Pablo, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.